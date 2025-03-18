Kanser sebebiyle hayatını kaybeden Tanyeli'nin son röportajı ortaya çıktı!

Yayınlanma: 18.03.2025 - 14:51

Güncelleme: 18.03.2025 - 14:51

Ünlü dansçı Tanyeli, uzun süredir mücadele ettiği pankreas kanseri nedeniyle dün gece hayatını kaybetti. Sanat dünyasını yasa boğan bu acı haberin ardından Tanyeli’nin geçmiş açıklamaları ve yaşam mücadelesi bir kez daha gündeme geldi.

SON RÖPORTAJI ORTAYA ÇIKTI

Tanyeli’nin vefatından kısa bir süre önce dostları tarafından düzenlenen doğum günü kutlamasına katıldığı ve burada son röportajını verdiği ortaya çıktı. 7 Ocak’ta gerçekleştirilen kutlamaya yürümekte zorlanmasına rağmen katılan sanatçı, süsüne ve zarafetine özen göstermeye devam etti. O anlarda duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Dostlarım bana çok güzel bir sürpriz yaptılar. Benim doğum günüm, ben davet vermedim, onlar bana davet verdi. İyi oldu, hastaneden çıktım, buraya geldim, buradan yine hastaneye gideceğim. Mümkün olduğunca iyi olduğum zaman gözükmeye çalışıyorum. Nereden bakarsan 3,5 ayı geçti, iyi olacak inşallah. İyi diyelim, iyi olsun.”

TANYELİ KİMDİR?

1980’lerin sonu ve 1990’ların başına damgasını vuran Tanyeli, Türkiye’nin en gözde oryantal dansçılarından biri olarak hafızalara kazındı. Hem sahnelerde hem de ekranlarda büyük bir ilgi gören sanatçı, dansıyla ve duru güzelliğiyle gönüllerde taht kurdu. 1996 yılında Avustralya’nın Sidney kentine taşınarak burada yaşamını sürdüren Tanyeli, mesleğinden kopmayarak oryantal dersleri vermeye devam etti. Uzun yıllar sonra Türkiye’ye dönen ünlü dansçı, katıldığı televizyon programları ve gösterileriyle tekrar dikkatleri üzerine çekti.