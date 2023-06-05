Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisindeki 3 erkek partneri de belli oldu
Aile dizisinin sezon finali yapmasının ardından yaz sezonunda Netflix için 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisini çekmeye hazırlanan Serenay Sarıkaya'nın partnerleri belli oldu. Dizide Metin Akdülger'in ardından Hakan Kurtaş ve Ahmet Rufat Şungar ile anlaşıldı.
Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrol olduğu Aile dizisi geçen hafta sezon finali yaptı. Sarıkaya biraz dinlendikten sonra yine Ay Yapım'ın imza attığı "Kimler Geldi, Kimler Geçti" adlı Netflix'te yayınlanacak dizinin çekimlerine başlayacak.
Son olarak Sarıkaya'ya eşlik edece 3 erkek partneri de netleşti.
YAKIŞIKLI OYUNCULAR KADRODA
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Serenay Sarıkaya amcasının boşanma davaları konusunda uzman olan hukuk bürosunda avukatlık yapan Leyla karakterine hayat verecek.
Metin Akdülger
Ömer, Cem ve Sarp adlı 3 erkek başrol oyuncusu olan dizide Ömer'e Metin Akdülger, Cem'e de Hakan Kurtaş'ın hayat vereceği ortaya çıkmıştı.
Hakan Kurtaş
SON İSİM DE BELLİ OLDU
Ece Yörenç'in yazdığı, Bertan Başaran'ın ise yönetmen koltuğuna oturacağı dizide Sarp rolünü ödüllü oyuncu Ahmet Rıfat Şungar oynayacak.
Ahmet Rıfat Şungar
Dizinin diğer kadın başrol oyuncuları önümüzdeki günlerde başlayacak.
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