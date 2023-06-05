Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisindeki 3 erkek partneri de belli oldu

Yayınlanma: 05.06.2023 - 09:21

Güncelleme: 05.06.2023 - 09:21

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrol olduğu Aile dizisi geçen hafta sezon finali yaptı. Sarıkaya biraz dinlendikten sonra yine Ay Yapım'ın imza attığı "Kimler Geldi, Kimler Geçti" adlı Netflix'te yayınlanacak dizinin çekimlerine başlayacak.

Son olarak Sarıkaya'ya eşlik edece 3 erkek partneri de netleşti.

YAKIŞIKLI OYUNCULAR KADRODA

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Serenay Sarıkaya amcasının boşanma davaları konusunda uzman olan hukuk bürosunda avukatlık yapan Leyla karakterine hayat verecek.

Metin Akdülger

Ömer, Cem ve Sarp adlı 3 erkek başrol oyuncusu olan dizide Ömer'e Metin Akdülger, Cem'e de Hakan Kurtaş'ın hayat vereceği ortaya çıkmıştı.

Hakan Kurtaş

SON İSİM DE BELLİ OLDU

Ece Yörenç'in yazdığı, Bertan Başaran'ın ise yönetmen koltuğuna oturacağı dizide Sarp rolünü ödüllü oyuncu Ahmet Rıfat Şungar oynayacak.

Ahmet Rıfat Şungar



Dizinin diğer kadın başrol oyuncuları önümüzdeki günlerde başlayacak.