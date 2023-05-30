Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger ile başrolü paylaşacak
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, başrol olduğu Aile dizisinin sezon finali yapmasının ardından "Kimler Geldi Kimler Geçti" isimli Netflix dizisinin çekimlerine başlayacak. Sarıkaya'nın 3 erkek partnerinden biri başarılı oyuncu Metin Akdülger oldu.
Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrol olduğu Aile dizisi 30 Mayıs akşamı sezon finali bölümüyle ekrana gelecek.
Sarıkaya biraz dinlendikten sonra yine Ay Yapım'ın imza attığı "Kimler Geldi, Kimler Geçti" adlı Netflix'te yayınlanacak dizinin çekimlerine başlayacak.
METİN AKDÜLGER'LE PARTNER OLACAKLAR
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ece Yörenç'in yazdığı dizide Serenay Sarıkaya bir avukatlık ofisine bağlı çalışan Leyla rolüne hayat verecek.
Günümüz ilişkilerini sorgulayan romantik komedi türündeki dizinin yönetmenliğini Serenay Sarıkaya'nın Şahmaran'da da beraber çalıştığı Bertan Başaran yapacak. Ömer, Sarp ve Cem adlı 3 erkek başrol oyuncusunun yer alacağı dizinin belli olan ilk erkek başrol oyuncusu Metin Akdülger oldu.
Akdülger, son olarak Disney Plus'ta yayınlanan Dünyayla Benim Aramda dizisinde Demet Özdemir, Buğrahan Gülsoy ve Zerrin Tekindor ile başrolü paylaşmıştı.
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