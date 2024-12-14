Eski köy gün yüzüne çıktı: 14 yıl sonra ilk kez kar yağdı

Yayınlanma: 14.12.2024 - 10:33

Güncelleme: 14.12.2024 - 10:33

Sivas’ta yapımına 2006 yılında başlanan Pusat Barajı, 2010 yılında tamamen su tuttu. Baraj için taşınan eski Pusat köyü de tamamen sular altında kaldı.

İçme suyu ve tarımsal sulamada büyük önem arz eden Pusat Barajı, 2024 yılında yaşanan kuraklıkla beraber su kaybı yaşadı.

KURAKLIKLA YENİDEN GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Yaklaşık 14 yıl önce sular altında kalan eski Pusat köyü, suların çekilmesiyle birlikte yeniden gün yüzüne çıktı.

14 YIL SONRA İLK DEFA...

2010 yılından bu yana sular altında olan köye, bu yıl ilk defa kar yağdı. Bölgede etkili olan kar yağışından nasibini alan eski Pusat köyü, 14 yıl sonra ilk defa kar altında kaldı.

Kar altında kalan köy ve Pusat Barajı, dron ile görüntülendi.