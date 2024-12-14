Kadıköy’de emlakçı kavgası: 2 kişi hayatını kaybetti!

Kadıköy’de alacak verecek tartışması yaşayan 2 emlakçı, buluştukları müteahhit ofisinde silahlarla birbirine ateş açtı. Olayda 2 emlakçı, hayatını kaybetti.

Kadıköy’de emlakçı kavgası: 2 kişi hayatını kaybetti!
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İHA
Yayınlanma: 14.12.2024 - 09:22

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi’nde bulunan bir binanın 8. katındaki ofiste dün 15.30 sıralarında silahlı kavga meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi olan 2 emlakçı, bir müteahhitin ofisinde buluştu. Bir süre sonra emlakçılar arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar yanında taşıdıkları silahlarla birbirine ateş açtı.

Kurşunların hedefi olan 2 emlakçı, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası hayatını kaybeden şahısların cenazeleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Etiketler: #alacak #emlakçı #kavga #kadıköy

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