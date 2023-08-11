Eski milli voleybolcu Neslihan Demir ve oyuncu Kamil Güler boşandı

Eski milli voleybolcu Neslihan Demir, 2014 yılında evlendiği oyuncu Kamil Güler ile boşandıklarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.08.2023 - 15:30
Eski milli voleybolcu Neslihan Demir ve oyuncu Kamil Güler boşandı
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Eski milli voleybolcu Neslihan Demir, oyuncu Kamil Güler’den boşandığını açıkladı.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Demir, “Boşandım, epey oldu. Şu an her şey yolunda. Önümüzdeki hafta kısa bir tatil yapacağım, uzun süredir saçımı boyatmıyorum. Saçım beyazlıyor. Yaş alıyoruz” ifadelerini kullandı.


Kamil Güler Neslihan Demir

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