Eski milli voleybolcu Neslihan Demir ve oyuncu Kamil Güler boşandı

Yayınlanma: 11.08.2023 - 15:30

Güncelleme: 11.08.2023 - 15:30

Eski milli voleybolcu Neslihan Demir, oyuncu Kamil Güler’den boşandığını açıkladı.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Demir, “Boşandım, epey oldu. Şu an her şey yolunda. Önümüzdeki hafta kısa bir tatil yapacağım, uzun süredir saçımı boyatmıyorum. Saçım beyazlıyor. Yaş alıyoruz” ifadelerini kullandı.