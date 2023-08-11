Eski milli voleybolcu Neslihan Demir ve oyuncu Kamil Güler boşandı
Eski milli voleybolcu Neslihan Demir, 2014 yılında evlendiği oyuncu Kamil Güler ile boşandıklarını açıkladı.
Eski milli voleybolcu Neslihan Demir, oyuncu Kamil Güler’den boşandığını açıkladı.
"HER ŞEY YOLUNDA"
Demir, “Boşandım, epey oldu. Şu an her şey yolunda. Önümüzdeki hafta kısa bir tatil yapacağım, uzun süredir saçımı boyatmıyorum. Saçım beyazlıyor. Yaş alıyoruz” ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Prof. Dr. Naci Görür, üç şehri işaret etti
- Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
- İstanbul'da ekmeğe zam!
- Sosyal medyada 'Tamer Karadağlı' tepkisi
- Bahçeli'nin çağrısına İYİ Parti'den ilk yanıt
- Aytun Çıray’dan çok konuşulacak iddia
- Bu görüntüler laik Türkiye'den
- Antalya açıklarında deprem!
- Babuşcu ATM'lerde yeni dönemi açıkladı
- Fatih Portakal paylaştı: 'Yeni sözleşme yine imza'