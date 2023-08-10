Ünlü oyuncu Hazal Kaya sitem etti: 'Lütfen kadınlara şunu demeyin...'

Yayınlanma: 10.08.2023 - 10:04

Güncelleme: 10.08.2023 - 10:04

Hazal Kaya ile oyuncu Selahattin Paşalı, önceki gün Melike Şahin konserine gitti. Kaya, konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Disney Plus, 2 Temmuz'da Türk yapımı dizi ve filmleri dijital platformdan kaldırmasının ardından 'Atatürk' dizisini de yayınlamama kararı almıştı. Konu hakkında konuşan oyuncu, "Yorum yapacak kadar bilgim yok, olsaydı söylerdim. Bilmiyorum. Proje çekilirken çok heyecanlanmıştık, yakın arkadaşlarımız oynadı. Ben izlemek istiyorum. Nerede ve nasıl yayınlandığıyla çok ilgilenmiyorum" ifadelerini kullandı.

"LÜTFEN KADINLARA ŞUNU DEMEYİN..."

Geçen günlerde ikinci çocuğunu kucağına alan Kaya, doğum kilolarıyla ilgili sorulara sitem ederek, "Doğumdan sonra ilk defa dışarı çıkıyorum. 'Doğum kilolarını çabuk vermişsiniz' şeklinde tepkiler oluyor. Lütfen kadınlara şunu demeyin. Herkes istediği gibi görünebilir. Ben biraz da proje için zayıflamaya özen gösterdim. Yoksa inanın kilo almak umurumda bile olmazdı" dedi.



"HALA ŞOKTAYIM"

Çiçeği burnunda baba Selahattin Paşalı ise, "İşimi, ailemi ve kızımı çok seviyorum. Hâlâ şoktayım. Pera'dan sonra daha çok olgunlaştım. Başkalarının hayatlarını daha çok düşünmeye başladım" şeklinde konuşarak mutluluğunu dile getirdi.



