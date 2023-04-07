Eski NBA yıldızı Ben Gordon kimdir, kaç yaşında? Ben Gordon neden tutuklandı?

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 13:39

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 13:41

Eski NBA yıldızı Ben Gordon tutuklandığı haberiyle gündem oldu. Ben Gordon'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. Ünlü sporcunun tutuklanma nedeni araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

BEN GORDON KİMDİR?

Benjamin Ashenafi "Ben" Gordon, 4 Nisan 1983'te Londra'da doğdu. Kolej basketbolunu Connecticut Üniversitesi'nde oynadı ve 2004 yılında şampiyon oldu. Çaylak sezonunda NBA Yılın Altıncı Adamı seçilen tek oyuncu olan Gordon, Chicago Bulls tarihinin Kirk Hinrich'ten sonra en çok üçlük isabeti bulan oyuncusu oldu. Chicago Bulls tarafından draft edilen oyuncu 2008-09 sezonunun sonuna kadar orada oynamış ardından 2009 yazında NBA takımlarından Detroit Pistons'a 5 yıllığına 55.000.000 dolarlık bir kontrat karşılığında transfer oldu.

Charlotte Bobcats Corey Maggete karşılığında Detroit Pistons'dan Ben Gordon'ı almıştır. Detroit bu takasla Ben Gordon'ın 2 yıllık konratından kurtulurken 2013 draftınıda Charlotte Bobcats'e vermiş oldu. Detroit ise takas karşılığında kontratının 10.9 milyon dolar değerindeki son yılına giren Corey Maggette'yi aldı.

Geçtiğimiz sezon 12.5 sayı ortalamasıyla oynayan Ben Gordon'ın 2 yıllık 25.6 milyon dolar değerlik kontratı bulunuyor.2005 yılında Chicago formasıyla yılın 6. adamı olan Gordon 3 yıl geçirdiği Detroit'te 12.4 sayı ortalamasıyla hayal kırıklığı yarattı.

Corey Maggette ise sakatlıklar nedeniyle geçtiğimiz sezon sadece 32 maçta oynadı ve 15 sayı ortalaması tutturdu. 13 yıllık tecrübeli oyuncu kariyerini 16.2 sayı ortalamasıyla noktaladı.

BEN GORDON'IN ÖZEL YAŞAMI

Ben Gordon'ın bir çocuğu vardır.

BEN GORDON'IN KARİYERİ

Lise

Mount Vernon

(Mount Vernon, New York)

Kolej

Connecticut (2001–2004)

Profesyonel kariyeri

2004–2009 Chicago Bulls

2009–2012 Detroit Pistons

2012–2014 Charlotte Bobcats

2014–2015 Orlando Magic

2015 Golden State Warriors

2017 Texas Legends

BEN GORDON NEDEN TUTUKLANDI?

Ben Gordon'ın Connecticut eyaletindeki bir markette uygunsuz hareketlerde bulunduğu iddiasıyla tutuklandığı öğrenildi.