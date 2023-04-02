Tenis oyuncusu Petra Kvitová kimdir, kaç yaşında, nereli? Petra Kvitová'nın şampiyonlukları neler?

Miami Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar şampiyonu Kvitova oldu. Peki, Tenis oyuncusu Petra Kvitová kimdir, kaç yaşında, nereli? Petra Kvitová'nın şampiyonlukları neler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 01:11
Tenis oyuncusu Petra Kvitová kimdir, kaç yaşında, nereli? Petra Kvitová'nın şampiyonlukları neler?
Abone Ol google-news

Miami Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda Çek sporcu Petra Kvitova şampiyon oldu. ABD'nin Miami kentinde düzenlenen Masters 1000 turnuvası finalinde, Kazak Elena Rybakina (10) ile Çek Petra Kvitova (15) karşı karşıya geldi. 1 saat 42 dakika süren mücadelede rakibini 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden 33 yaşındaki Kvitova, Miami'de ilk, kariyerinin ise 30. şampiyonluğunu kazandı. Masters 1000 turnuvalarında 9. kez mutlu sona ulaşan Kvitova, Rumen sporcu Simona Halep'i yakaladı. Petra Kvitová'nın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

PETRA KVİTOVA KİMDİR?

Petra Kvitová, 8 Mart 1990'da Çekya'nın Bílovec şehrinde doğdu. Profesyonel Çek tenis oyuncusu olan Kvitova, Mayıs 2011'de WTA Premier turnuvalarından biri olan Madrid Açık Tenis Turnuvasını kazandı.

Kvitova ilk Grand Slam turnuva şampiyonluğunu 2 Temmuz 2011'de Wimbledon'da finalde Mariya Şarapova'ya karşı oynayarak elde etti.

İkinci Grand Slam şampiyonluğunu ise yine Wimbledon'da 2014 senesinde Eugenie Bouchard'ı yenerek şampiyon oldu.


Petra Kvitova sporcu tenis

İlgili Haberler

Salih Özcan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Salih Özcan hangi takımlarda futbol oynadı?

Salih Özcan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Salih Özcan hangi takımlarda futbol oynadı?
Luka Modric kimdir, nereli, kaç yaşında? Luka Modric hangi takımlarda oynadı? Luka Modric kaç kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı?

Luka Modric kimdir, nereli, kaç yaşında? Luka Modric hangi takımlarda oynadı? Luka Modric kaç kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı?
Özer Hurmacı kimdir, nereli, kaç yaşında? Özer Hurmacı hangi takımlarda futbol oynadı?

Özer Hurmacı kimdir, nereli, kaç yaşında? Özer Hurmacı hangi takımlarda futbol oynadı?

En Çok Okunan Haberler