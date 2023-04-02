Tenis oyuncusu Petra Kvitová kimdir, kaç yaşında, nereli? Petra Kvitová'nın şampiyonlukları neler?

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 01:11

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 01:11

Miami Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda Çek sporcu Petra Kvitova şampiyon oldu. ABD'nin Miami kentinde düzenlenen Masters 1000 turnuvası finalinde, Kazak Elena Rybakina (10) ile Çek Petra Kvitova (15) karşı karşıya geldi. 1 saat 42 dakika süren mücadelede rakibini 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden 33 yaşındaki Kvitova, Miami'de ilk, kariyerinin ise 30. şampiyonluğunu kazandı. Masters 1000 turnuvalarında 9. kez mutlu sona ulaşan Kvitova, Rumen sporcu Simona Halep'i yakaladı. Petra Kvitová'nın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

PETRA KVİTOVA KİMDİR?

Petra Kvitová, 8 Mart 1990'da Çekya'nın Bílovec şehrinde doğdu. Profesyonel Çek tenis oyuncusu olan Kvitova, Mayıs 2011'de WTA Premier turnuvalarından biri olan Madrid Açık Tenis Turnuvasını kazandı.

Kvitova ilk Grand Slam turnuva şampiyonluğunu 2 Temmuz 2011'de Wimbledon'da finalde Mariya Şarapova'ya karşı oynayarak elde etti.

İkinci Grand Slam şampiyonluğunu ise yine Wimbledon'da 2014 senesinde Eugenie Bouchard'ı yenerek şampiyon oldu.