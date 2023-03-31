Milli halterci Sami Baki kimdir, kaç yaşında, nereli? Sami Baki'nin şampiyonlukları neler?

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 00:14

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 00:14

Milli halterci Sami Baki Kıymet, Arnavutluk'ta düzenlenen Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda 96 kiloda 3 altın madalya kazarak dünya şampiyonu oldu. Sami Baki Kıymet'in yaşamı ve kariyeri merak edildi. Türkiye, şampiyonada şu ana kadar milli sporcuların kazandığı madalya sayısı 5 altın, 5 gümüş, 4 bronz olmak üzere 14 oldu. İşte ayrıntılar...

SAMİ BAKİ KIYMET KİMDİR?

Sami Baki Kıymet, Konyalı ve 17 yaşındadır. Kıymet, Polonya’da organize edilen Avrupa Şampiyonasında Yıldız erkekler 102 kilo kategorisinde yarıştı ve silkmede 165 kilo ve toplamda 296 kilo ile altın madalyanın sahibi oldu. Kıymet, 2022'de üç altın madalya alarak Avrupa şampiyonu olmuştu.



