Çok Güzel Hareketler 2'de şaşırtan ayrılık

Yayınlanma: 02.09.2023 - 08:55

Güncelleme: 02.09.2023 - 08:55

Yeni yayın döneminde yine pazar günleri Star TV'de seyirciyle buluşacak 'Çok Güzel Hareketler 2'de önemli bir ayrılık yaşandı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, ekipte dört yıldır görev alan Selen Esen 'Çok Güzel Hareketler 2'de yeni sezonda yer almayacak.

SELEN ESEN KİMDİR?

Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan 29 yaşındaki Selen Esen, 2018’de seçmelerine girip kazandığı BKM Mutfak ekibinde yer almıştı.

Oyuncu, dizi ve film tekliflerini değerlendiriyor.