Çok Güzel Hareketler 2'de şaşırtan ayrılık
Pazar günleri Star TV'de seyirciyle buluşacak 'Çok Güzel Hareketler 2'de beklenmeyen bir ayrılık gerçekleşti.
Yeni yayın döneminde yine pazar günleri Star TV'de seyirciyle buluşacak 'Çok Güzel Hareketler 2'de önemli bir ayrılık yaşandı.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre, ekipte dört yıldır görev alan Selen Esen 'Çok Güzel Hareketler 2'de yeni sezonda yer almayacak.
SELEN ESEN KİMDİR?
Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan 29 yaşındaki Selen Esen, 2018’de seçmelerine girip kazandığı BKM Mutfak ekibinde yer almıştı.
Oyuncu, dizi ve film tekliflerini değerlendiriyor.
Player Alanı
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'nin ünlü plajı 'otele' döndü
- Reçete ve raporlar için yeni düzenleme
- KKM'nin bilinmeyen hikâyesi ortaya çıktı
- Adli yıl açılışında 'Saray' sansürü
- Duruşma için Bodrum'a gitmişti... Hayatını kaybetti
- 'Laik bir devlette bu söylem nedir?'
- Filenin Sultanları finalde...
- Kalp masajı yapılırken vurdular!
- Temsilcilerimizin Konferans Ligi rakipleri belli oldu!
- 'Üç harfli' zincir markette CEO değişikliği