'Eski sevgili' Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil'in cinsel hayatını anlattı!

Yayınlanma: 07.01.2025 - 10:58

Güncelleme: 07.01.2025 - 10:58

Bir dargın bir barışık ilerleyen ilişkileriyle sıkça gündeme gelen Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan çifti, bu kez yollarını tamamen ayırdı.



2024'ün başından itibaren fırtınalı aşklarıyla konuşulan çift, geçtiğimiz haftalarda ayrıldıklarını net bir şekilde açıkladı. Ayrılığın ardından Gülseren Ceylan, Pınar Kerimoğlu'nun programında yaptığı açıklamalarla dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.







"MEHMET ALİ BENİ HER ŞEKİLDE TATMİN EDİYORDU"

Program sırasında, Pınar Kerimoğlu’nun "Mehmet Ali Erbil seni tatmin ediyor muydu?" sorusuna Gülseren Ceylan şu yanıtı verdi:



"Mehmet Ali beni her şekilde tatmin ediyordu, yoksa zaten ilişki olmazdı. Kendisi hiç hap kullanmamasına rağmen erkekliği çok iyiydi, ten uyumumuz da vardı. 30 yaşında cinselliği kötü olan adamlar var ama 60 yaşında, Mehmet Ali gibi cinselliği çok iyi olanlar da var."

Ceylan, ilişki boyunca Mehmet Ali Erbil’in kendisini evlilik vaadiyle oyaladığını ve bu durumun ayrılığa zemin hazırladığını belirtti.







"EVLİLİK VE ÇOCUK HAYALİMİZ VARDI"

Erbil ile çocuk sahibi olmayı istediklerini ancak bu hayali gerçekleştiremediklerini belirten Gülseren Ceylan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Mehmet Ali Bey sürekli ‘Yazın evleneceğiz, sabret, az kaldı’ diyerek beni oyaladı. Çocuk yapmayı da çok istiyorduk ve asla korunmadık, ama ben hamile kalamadım. Bu durum beni çok üzdü ve zamanla ilişkimizi bitirme kararı aldım."