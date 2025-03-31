Danla Bilic, Mahmut Tanal taklidiyle sitem etti! 'Takibi bırakabilirsiniz'

Yayınlanma: 31.03.2025 - 16:13

Güncelleme: 31.03.2025 - 16:13

Son günlerde gündemde olan Mahmut Tanal’ın bir soruyu defalarca tekrar etmesini taklit eden Danla Bilic, kendisini takipten çıkmak isteyenlere ilginç bir yanıt verdi.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından desteğini her fırsatta gösteren Danla Bilic, sessiz kalan ünlülere yönelik eleştirilerde de bulunmuştu.

Bilic, daha önce yaptığı paylaşımda, "Sessiz kalan herkes; her oyuncu, influencer, şarkıcı, marka ve büyük kitlelere sahip olan herkes, hak ettiği boykotu yaşasın, yaşatalım" ifadelerini kullanmıştı.

"TAKİBİ BIRAKABİLİRSİNİZ"

Sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Danla Bilic, sessizliğini sürdüren isimlere seslenerek Mahmut Tanal’ın meşhur, art arda sıraladığı sorularını taklit etti.

"Paylaşımlarım devam edecek, takibi bırakabilirsiniz" diyerek açıklamada bulunan Bilic, ardından influencer arkadaşlarına da tepki gösterdi.

"Tanıdığım ve görüşünü bildiğim, susan kişileri birebir yargılıyorum çünkü korkaklar" diyerek, takipçi kaybetme korkusuyla sessiz kalan isimlere sitem etti.

"ALNINIZ AÇIKSA SUSAMAZSINIZ"

Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde de şu ifadeleri kullanmıştı:

"2018’den beri mitinglere katılmaksa katılmak, sandık başında sabahlamaksa sabahlamak, Ekrem Başkan’la seçim zamanı yurt gezilerine gitmekse gitmek, YouTube videosu çekmekse çekmek, paylaşımlarımı saymıyorum bile. Hâlâ eleştiriliyorum, eleştirenler de bilmediklerinden dolayı, canları sağ olsun, barışacağız. Alnınız açıkça susamazsınız, susmamalısınız."