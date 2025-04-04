'Paylaşımlarım devam edecek' demişti: Danla Bilic'ten şaşırtan hamle!

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından sessiz kalan ünlü isimlere tepki gösteren Danla Bilic, bu çıkışıyla gündem olmuştu. Eleştirilere meydan okuyan fenomen, şimdi ise X hesabını kapatarak takipçilerini şaşırttı.

'Paylaşımlarım devam edecek' demişti: Danla Bilic'ten şaşırtan hamle!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 04.04.2025 - 10:05

YouTube’da yayınladığı eğlenceli makyaj videolarıyla geniş bir hayran kitlesi edinen ve zamanla özel hayatı ile sosyal medya paylaşımları sayesinde magazin dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen Danla Bilic, yine gündemde.

Geçtiğimiz günlerde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından sessiz kalan oyuncu, şarkıcı ve sosyal medya fenomenlerine tepki gösteren Bilic, açık sözlü çıkışıyla dikkat çekmişti.

Bilic ayrıca, gençler tarafından ilgiyle takip edilen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ın meşhur tekrar etme tarzını taklit ederek çektiği bir video ile de sosyal medyada gündem olmuştu.

"Paylaşımlarım devam edecek, takibi bırakabilirsiniz" sözleriyle kendisine yönelik eleştirilere net bir dille yanıt veren Bilic’ten bu kez şaşırtan bir hamle geldi. Sosyal medyada oldukça aktif olan fenomen, X hesabını kapattı.

Danla Bilic’in bu ani kararı neden aldığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.


Etiketler: #Danla Bilic #X #Mahmut Tanal

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