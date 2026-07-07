Eski sevgilisinden Biran Damla Yılmaz'a suçlama: 'Almanya'da oturum almak için beni kullandı'

Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın eski sevgilisi Abdurrahman Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

ALMANYA OTURUM İZNİ İÇİN SAHTE BELGE İDDİASI

Aydın, şikâyet dilekçesinde Yılmaz'ın Almanya'da oturum izni alabilmek amacıyla sahte belge düzenlediğini, bu nedenle kendisinin de polis soruşturmasıyla karşı karşıya kaldığını iddia etti.

Dilekçede, Biran Damla Yılmaz hakkında "resmî belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" iddiaları yer aldı. Aydın, Yılmaz'ın ilişkilerini Almanya'da oturum izni ve çeşitli menfaatler elde etmek amacıyla kullandığını öne sürdü.