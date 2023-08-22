Eski Survivor yarışmacısı Sema Aydemir lisede müdür yardımcısı oldu
Eski Survivor yarışmacısı milli atlet Sema Aydemir, sosyal medya hesabından spor lisesinde müdür yardımcısı olduğunu açıkladı.
Geçen yıllarda Survivor ünlüler kadrosunda yer alan milli atlet Sema Aydemir, 2022 yılında da Survivor All Star'a katılmıştı.
Bir okulda müdür yardımcısı olarak göreve başladığını duyuran milli sporcu paylaşımıyla dikkat çekti.
Aydemir, söz konusu paylaşımında şu notu düştü:
"Bu kadar minnoş bir müdür yardımcısı gördünüz mü hiç? Hayırlısıyla görevime geri döndüm, yeni eğitim öğretim yılı hepimiz için çok güzel geçsin. Öğrencilerimle tanışacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum."
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