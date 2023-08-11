Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran'a komşusundan şok tehdit: 'Bir gece ansızın seni öldüreceğim'

Yayınlanma: 11.08.2023 - 08:15

Güncelleme: 11.08.2023 - 08:16

İddiaya göre Didem Ceran, son 4 yıldır Banu Öztürk ve çocukları tarafından sürekli tacize maruz kalıyordu. Banu Öztürk’ün çocukları Didem Ceran’ın camının önüne gelip su sıkıyor, kapısının önüne dışkılarını bırakıyordu.

Çocuklar gece yarısı Didem Ceran’ın evinin camına sertçe vuruyor, site içindeki hayvanlara eziyet ediyordu. Bu durumdan büyük rahatsızlık duyan Didem Ceran, çocukları anneleri Banu Öztürk’e şikâyet etti.

"BİR GECE ANSIZIN SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

Akşam gazetesinin haberine göre, Banu Öztürk, evinin önünde oturan Didem Ceran’a hakaret ve tehditlerde bulundu.

Didem Ceran' "Bir gece ansızın seni öldüreceğim" şeklinde tehdit etmekle suçlanan Banu Öztürk hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı verdi.

Karara itiraz eden Banu Öztürk ise Didem Ceran’ın kendisine iftira attığını belirterek iddiaları reddetti.