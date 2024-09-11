Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya hapis cezası

Yayınlanma: 11.09.2024 - 19:46

Güncelleme: 11.09.2024 - 19:49

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde işlediği suçlar nedeniyle tutuklanan Tarlacı; darp, gasp, taciz ve benzeri birçok suçlamayla karşı karşıya kaldı.

Mahkemenin Tarlacı'yı bu suçlardan dolayı hapis cezasına çarptırdığı öğrenildi.

"TANER TOLGA TARLACI'NIN HAYATI HAPİSTE GEÇECEK GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan ve 'Cenk Hoca' olarak bilinen ünlü sosyal medya fenomeni, Tarlacı'yı cezaevinde ziyaret ettiğini aktardı.

Davayı takip eden ve Tarlacı'nın durumunu yorumlayan Cenk Hoca, sürecin zorlu geçeceğini belirterek, "Bir şeyler yapmaya çalışacağız, ama umudum yok, Taner'in hayatı hapiste geçecek gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

'Cenk Hoca' ayrıca Tarlacı'nın 8 yıl hapiste kalacağını açıkladı.