Survivor'ın yeni sezonu Bartın'da: Çekimler başladı...

Yayınlanma: 18.07.2024 - 10:48

Güncelleme: 18.07.2024 - 10:48

Meksika'da Survivor formatı ile ekranlara gelen La Isla isimli yarışma programının çekimleri Türkiye'de devam ediyor. Yunanistan'da başlayan programın 6. ve 7. bölüm çekimleri Bartın ile Zonguldak'ta gerçekleştiriliyor. Çekimler daha sonra Çanakkale'de devam edecek.

3 ay sürecek olan programın çekimleri Yunanistan'da başladı. Toplamda 13 bölümden oluşması planlanan yarışma programının 3 bölümü Yunanistan'da çekilirken 4 bölümü Türkiye'de çekildi. Şu ana kadar Bartın ve Zonguldak gibi bölgelerin yanı sıra çekimler İstanbul ve Bolu da yapıldı. Kalan bölümlerin Çanakkale, Bursa, İzmir, Antalya gibi illerde devam etmesi planlanıyor.