Eski Survivor yarışmacısının annesinden Acun Ilıcalı'ya tepki: 'Hiç unutamıyorum'

14 Şubat 2022 Pazartesi, 11:56

Fenomen yarışma programı Survivor 2022 All Star'da sular durulmuyor. Son olarak konseyde Yunus Emre'nin Hikmet'e "Ayı" demesi gündeme geldi.

Yunus Emre'nin Hikmet'e yönelik sözleri bu sefer Acun Ilıcalı'yı çileden çıkardı. Yunus Emre'nin Ilıcalı'ya "İsterseniz yayınlayın. Pişman değilim söylediklerimden sonuçta ayı da bir hayvan kaplan da bir hayvan" sözleri tepki çekti.

"SEN NE DİYORSUN YA?"

Acun Ilıcalı, "Sen ne diyorsun ya? O hayvan bu hayvan falan. Bize muhakeme yapma. Sen kelimelerde cümlelerde kendini tutabileceksin gibi gelmedi bana. Burası oy kullanma yeri hakaret yeri değil. Ama bu takımda hakarete karşı meyil var" diyerek yarışmacıya kızdı.

TURABİ'NİN O HAREKETİNİ HATIRLATTI

Eski Survivor yarışmacılarından Yiğit Dikmen’in annesi ise Acun Ilıcalı’nın bu tepkisini görünce kendini tutamadı. Survivor 2014 yarışmacılarından Yiğit Dikmen’in annesi Arzu Dikmen Turabi'nin oğluna "İt" demesini hatırlattı.

Anne Dikmen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla yaşananlara böyle sitem etti:

"Acun Bey herkese onu deme bunu deme diyor. Turabi konseyden benim çocuğuma it dedi, sesiniz çıkmadı onu alıp prodüksiyon bir yıl sonraki yarışmada fragmana koydu. O zaman da ayar çekseydiniz o fragmanı hiç unutamıyorum, kahrımdan ölmüştüm."