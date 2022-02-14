Eski Survivor yarışmacısının annesinden Acun Ilıcalı'ya tepki: 'Hiç unutamıyorum'
TV8’de yayınlanan Survivor All Star 2022’nin son konseyinde Yunus Emre’nin Hikmet’e "Ayı" demesi tepki topladı. Acun Ilıcalı, Survivor Yunus Emre'ye sert çıkınca eski yarışmacılarından Yiğit Dikmen'in annesi Arzu Dikmen isyan etti. Anne Dikmen, Turabi'nin oğlu için kullandığı ifadeyi hatırlattı.
Fenomen yarışma programı Survivor 2022 All Star'da sular durulmuyor. Son olarak konseyde Yunus Emre'nin Hikmet'e "Ayı" demesi gündeme geldi.
Yunus Emre'nin Hikmet'e yönelik sözleri bu sefer Acun Ilıcalı'yı çileden çıkardı. Yunus Emre'nin Ilıcalı'ya "İsterseniz yayınlayın. Pişman değilim söylediklerimden sonuçta ayı da bir hayvan kaplan da bir hayvan" sözleri tepki çekti.
"SEN NE DİYORSUN YA?"
Acun Ilıcalı, "Sen ne diyorsun ya? O hayvan bu hayvan falan. Bize muhakeme yapma. Sen kelimelerde cümlelerde kendini tutabileceksin gibi gelmedi bana. Burası oy kullanma yeri hakaret yeri değil. Ama bu takımda hakarete karşı meyil var" diyerek yarışmacıya kızdı.
TURABİ'NİN O HAREKETİNİ HATIRLATTI
Eski Survivor yarışmacılarından Yiğit Dikmen’in annesi ise Acun Ilıcalı’nın bu tepkisini görünce kendini tutamadı. Survivor 2014 yarışmacılarından Yiğit Dikmen’in annesi Arzu Dikmen Turabi'nin oğluna "İt" demesini hatırlattı.
Anne Dikmen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla yaşananlara böyle sitem etti:
"Acun Bey herkese onu deme bunu deme diyor. Turabi konseyden benim çocuğuma it dedi, sesiniz çıkmadı onu alıp prodüksiyon bir yıl sonraki yarışmada fragmana koydu. O zaman da ayar çekseydiniz o fragmanı hiç unutamıyorum, kahrımdan ölmüştüm."
İlgili Haberler
- Acun Ilıcalı'nın 'Televizyonlarda gösteremeyiz' dediği kavganın görüntüleri ortaya çıktı: 'Yakarım Survivor'ı'
- Seren Serengil'den 'Survivor' yorumu: 'Acun baktı, Survivor seyredilmiyor...'
- Survivor All Star’da kurallar değişti: Eleme ve Sürgün Adası kararı...
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
En Çok Okunan Haberler
- Erdogan's UAE visit as ties soften
- Şirketlerin dönüşen altın hesaplarında yeni karar
- Gökhan Özoğuz: 'Hırsızlık meşru hale gelmişse...'
- Uluslararası ekiple kısa film atölyesi
- Super Bowl'da heyecan dolu anlar
- TCMB'den 'FAST' sistemi duyurusu
- Sağlıkta 2 günlük grev kararı
- Kritik uyarı: 'Virüs değişiyor'
- Eski Survivor yarışmacısının annesinden Ilıcalı'ya tepki
- Altın çileğin fiyatı da 'altın' gibi