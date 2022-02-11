Acun Ilıcalı'nın 'Televizyonlarda gösteremeyiz' dediği kavganın görüntüleri ortaya çıktı: 'Yakarım Survivor'ı'
CEZA ALDILAR
Ada konseyinde ise yaşanan bu tartışmanın ardından Acun Ilıcalı, Yunus Emre'ye diskalifiye uyarısı yapmış ve "Söylediğin cümleler kelimeler kabul edilebilir değil. Fevri hareketlerinde kabul edilebilir değil. İhraç ettiğimiz yarışmacı çok biliyorsun Survivor'da" demişti.
Kavganın ardından Yunus Emre'ye 2, Hikmet'e ise bir ödülden yararlanmama cezası verildi.
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