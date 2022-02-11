Acun Ilıcalı'nın 'Televizyonlarda gösteremeyiz' dediği kavganın görüntüleri ortaya çıktı: 'Yakarım Survivor'ı'

cumhuriyet.com.tr
11 Şubat 2022 Cuma, 12:30
Acun Ilıcalı'nın 'Televizyonlarda gösteremeyiz' dediği kavganın görüntüleri ortaya çıktı: 'Yakarım Survivor'ı'

TV8'de yayınlanan Survivor All Star'da oyun alanında Hikmet ile Yunus Emre arasında gergin anlar yaşanmıştı. Ogeday ve Berkan ile tartışma yaşayan Yunus Emre, Hikmet'in fiziki müdahalesine kızarak çok sert tepki göstermişti.

Acun Ilıcalı'nın 'Televizyonlarda gösteremeyiz' dediği kavganın görüntüleri ortaya çıktı: 'Yakarım Survivor'ı'

CEZA ALDILAR

Ada konseyinde ise yaşanan bu tartışmanın ardından Acun Ilıcalı, Yunus Emre'ye diskalifiye uyarısı yapmış ve "Söylediğin cümleler kelimeler kabul edilebilir değil. Fevri hareketlerinde kabul edilebilir değil. İhraç ettiğimiz yarışmacı çok biliyorsun Survivor'da" demişti.

Kavganın ardından Yunus Emre'ye 2, Hikmet'e ise bir ödülden yararlanmama cezası verildi.

Acun Ilıcalı'nın 'Televizyonlarda gösteremeyiz' dediği kavganın görüntüleri ortaya çıktı: 'Yakarım Survivor'ı'

TELEVİZYONDA YAYINLANMAYAN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ilıcalı, RTÜK kuralları gereği Yunus Emre ve Hikmet arasındaki fiziki müdahalenin televizyonda yayınlanamadığını söyledi.

Acun Ilıcalı'nın 'Televizyonlarda gösteremeyiz' dediği kavganın görüntüleri ortaya çıktı: 'Yakarım Survivor'ı'

Ünlü sunucu "Kurallar gereği bunu yayınlayamıyoruz ama Survivor izleyicisinin de bilmeye hakkı var. O sebeple tasvip etmediğimiz görüntüleri dijitalde yayınlamaya karar verdik" açıklamasını yaptı.

Survivor'da Hikmet ve Yunus Emre kavgasının perde arkası görüntüleri ise Exxen'de yayınlandı.

Acun Ilıcalı'nın 'Televizyonlarda gösteremeyiz' dediği kavganın görüntüleri ortaya çıktı: 'Yakarım Survivor'ı'

ÇEKİM EKİBİ MÜDAHALE ETTİ

Yunus Emre ve Hikmet arasındaki kavganın görüntüleri sosyal medyada da olay oldu.

Acun Ilıcalı'nın 'Televizyonlarda gösteremeyiz' dediği kavganın görüntüleri ortaya çıktı: 'Yakarım Survivor'ı'

Birbirine giren ikiliyi yarışmacı arkadaşları ve Survivor ekibi araya girerek sakinleştirdi.

Acun Ilıcalı'nın 'Televizyonlarda gösteremeyiz' dediği kavganın görüntüleri ortaya çıktı: 'Yakarım Survivor'ı'

Hikmet'in tişörtünün aldığı müdahale ile paramparça olması dikkatlerden kaçmadı.

Acun Ilıcalı'nın 'Televizyonlarda gösteremeyiz' dediği kavganın görüntüleri ortaya çıktı: 'Yakarım Survivor'ı'

"SURVIVOR'I YAKARIM"

Kavga görüntülerinde Hikmet'in üzerine yürüyen Yunus Emre'nin küfürler etmesi ve "Survivor'ı yakarım" demesi de dikkatleri çekti.

Acun Ilıcalı'nın 'Televizyonlarda gösteremeyiz' dediği kavganın görüntüleri ortaya çıktı: 'Yakarım Survivor'ı'

İkili ise arkadaşlarının sakinleştirmelerinin ardından konuşurken yeniden kavgaya başladı.

Acun Ilıcalı'nın 'Televizyonlarda gösteremeyiz' dediği kavganın görüntüleri ortaya çıktı: 'Yakarım Survivor'ı'

Sert itişmelerin olduğu kavganın görüntüleri Survivor izleyenlerini de şaşırttı.

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