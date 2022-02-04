Seren Serengil'den 'Survivor' yorumu: 'Acun baktı, Survivor seyredilmiyor...'

04 Şubat 2022 Cuma, 11:01

Survivor All Star 2022'nin 30 Ocak akşamında yayınlanan bölümünde bir ilk yaşanmıştı. Genellikle yarışma ve strateji ağırlıklı ilerleyen programda aşk meselesi gündeme gelmişti. Yarışmada, Mert Öcal ve Sude yakınlaşması Nisa ve Ogeday'ın müdahalesiyle bölünmüştü.

Gönüllüler Takımı'nda yer alan Ogeday ve Nisa, Mert'in eski yarışmacı Makbule ile aşk yaşadığını iddia etmişti. Yaşanan olaylardan sonra sosyal medya karışmış ve bu ilişki ağı yarışmaların önüne geçmişti.

"BURASI 'BİRİ BİZİ GÖZETLİYOR' EVİ Mİ?"

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun da gündeminde Survivor'da yaşananlar vardı.

Yorumculardan Seren Serengil, yarışmada yaşananları duyunca "Burası 'Biri Bizi Gözetliyor' evi mi? Baktı Acun Survivor seyredilmiyor bu hikâyeler olmaya başladı. Acun bilerek aldı bunları bence... Özel hayat konuşulmayan program tutmuyor" yorumunda bulundu.

Arto ise bunun üzerine "Müge Anlı'da bile göremezsin bunu" dedi.