Eski Türkiye güzelleri Nebahat Çehre ve Çağla Şıkel'den İdil Bilgen'e destek!

Yayınlanma: 13.09.2024 - 13:23

Güncelleme: 13.09.2024 - 13:23

Miss Turkey 2024 finalinde 24 yaşındaki İdil Bilgen, Türkiye’nin en güzel kızı unvanını kazandı. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Bilgen, doktorluk kariyerine rağmen güzellik yarışmasındaki başarısıyla dikkat çekti. Babası Levent Bilgen'in Türkiye’nin Kiev (Ukrayna) Büyükelçisi olduğu bilinen genç doktor, önümüzdeki dönemde Türkiye’yi Miss World yarışmasında temsil edecek.

Ancak İdil Bilgen, sosyal medyada beklediği desteği bulmakta zorlandı. Yarışma sonrası birçok kullanıcı, güzelliği ve temsil yeteneği konusunda eleştirilerde bulundu. Özellikle sosyal medya platformlarında Bilgen’e yönelik olumsuz yorumlar, yarışmanın yankılarının büyük bir kısmını oluşturdu.

Ahmet Çakar'ın, "Ben temsil etsem daha iyi" ifadelerini kullandığı bir video da sosyal medyada gündem oldu.



Bu eleştirilerin ardından, Türkiye'nin önemli güzellik yarışması kazananları, Bilgen'e destek verdi. 1960 Miss Turkey birincisi ve ünlü oyuncu Nebahat Çehre, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Ben kızımızı çok beğendim. Yolu, bahtı açık olsun” ifadeleriyle Bilgen’in arkasında durdu.

1997 Miss Turkey birincisi ve başarılı model Çağla Şıkel de tepkisini sert bir şekilde dile getirerek, “Bir genç kıza yapılan bu şiddeti ve buna kahkahalarla eşlik eden herkesi kınıyorum” dedi.