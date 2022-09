Miss Turkey 2022 birincisi kim oldu? Miss Turkey 2022'de kimler dereceye girdi?

Miss Turkey 2022 birincisi kim oldu?

Miss Turkey 2022 güzellik yarışmasını Nursena Say kazandı ve Türkiye güzeli unvanını aldı. Say, tacını geçtiğimiz yılın birincisi Dilara Korkmaz'dan aldı.

Nursena Say kimdir?

19 numara Nursena Say ise Türkiye'nin en güzel kızı seçilerek tacını taktı. Say, Türkiye'yi Miss World’de temsil edecek. 24 yaşındaki Say, 1.80 boyunda ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun.