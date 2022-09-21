Miss Turkey 2022 birincisi kim oldu? Miss Turkey 2022'de kimler dereceye girdi?
20 finalistin yarıştığı gecede yarı final için 10 isim seçildi. Türkiye'nin en güzel kızı olmak için yarışan adaylar sunucu Berfu Yenenler ile kısa sohbetler gerçekleştirdi. Türkiye'nin en güzel kadını jüri üyelerinin kararı ile seçildi.
Miss Turkey 2022 jürisinde kimler var?
Bu yıl Miss Turkey jürisinde; Demet Şener, Pınar Altuğ Atacan, Prof.Dr. Onur Erol, Neslişah Yılmaz, Tan Sağtürk, Sultan Tepe ve Gürhan Sayar yer aldı.
Miss Turkey 2022 birincisi kim oldu?
Miss Turkey 2022 güzellik yarışmasını Nursena Say kazandı ve Türkiye güzeli unvanını aldı. Say, tacını geçtiğimiz yılın birincisi Dilara Korkmaz'dan aldı.
Nursena Say kimdir?
19 numara Nursena Say ise Türkiye'nin en güzel kızı seçilerek tacını taktı. Say, Türkiye'yi Miss World’de temsil edecek. 24 yaşındaki Say, 1.80 boyunda ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun.
Miss Turkey 2022 üçüncüsü kim oldu?
8 numarayla yarışan Selin Erberk Gurdikyan, Miss Turkey Supranational seçildi.
Selin Erberk Gurdikyan kimdir?
Selin Erberk Gurdikyan Türkiye eski güzeli Neşe Erberk'in kızıdır. 23 yaşındaki Erberk, 1.78 boyunda ve Florida Uluslararası Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi.
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