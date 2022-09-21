Miss Turkey 2022 birincisi kim oldu? Miss Turkey 2022'de kimler dereceye girdi?

20 finalistin yarıştığı gecede yarı final için 10 isim seçildi. Türkiye'nin en güzel kızı olmak için yarışan adaylar sunucu Berfu Yenenler ile kısa sohbetler gerçekleştirdi. Türkiye'nin en güzel kadını jüri üyelerinin kararı ile seçildi.

Miss Turkey 2022 jürisinde kimler var?

Bu yıl Miss Turkey jürisinde; Demet Şener, Pınar Altuğ Atacan, Prof.Dr. Onur Erol, Neslişah Yılmaz, Tan Sağtürk, Sultan Tepe ve Gürhan Sayar yer aldı.