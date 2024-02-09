Eskimo yöntemi ile yakalıyorlar! Kilosunu 100 liradan satıyorlar...

Ardahan'da yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde balıkçılar, Eskimo usulü balık avlamak için 2 hafta önce bıraktıkları ağları toplamaya başladı

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 14:52
Eskimo yöntemi ile yakalıyorlar! Kilosunu 100 liradan satıyorlar...
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Kars ile Ardahan il sınırları arasında kalan Çıldır Gölü'nün yüzeyi her kış donuyor. Bu yıl geç donan göl, balıkçıları gecikmeli olarak sevindirdi. Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı su ve Van Gölü'nden sonra da en büyük ikinci gölü olma özelliği taşıyan Çıldır Gölü'nün yüzeyinde yaklaşık 40 santimlik buz tabakası oluştu.

Yöredeki balıkçılar buz tabakasının kazma ile kırarak, Eskimo usulü balık avına başladı. Gölün üzerinde küçük delikler açan balıkçılar, tahta sırıkla ağlarını suya bıraktı. Uzun bekleyişin ardından yeniden göle gelen balıkçılar, buz altındaki ağları çekerek balıkları topladı. Balıkçıların mesaileri yöreyi gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oldu.

'GÖLÜN YÜZEYİNDEKİ BUZ ERİYENE KADAR DEVAM EDECEĞİZ'

Bereketli bir sezon geçirdiklerini söyleyen balıkçılar, Çıldır Gölü'nün buzu eriyene kadar Eskimo usulü balıkçılığa devam edeceklerini söyledi. Balıkçılardan Erkan Cimşit, bu sezon gölün havaların sıcak gitmesi nedeniyle geç donduğunu belirtti. Ocak ayında gölün yüzeyinin buz tutmaya başlamasıyla yöre halkı olarak Eskimo usulü balık avlamaya başladıklarını belirten Cimşit, "Kıyıdan yaklaşık 4-5 kilometre uzaklıkta gölün yüzeyince açtığımız küçük deliklerden ağları içeri gönderdik. Daha sonra birkaç hafta bekledik ve gelip ağları topladık. Gölde sarı zaman ve şafak balığı ağırlıkta. Tuttuğumuz balıkları göl kenarındaki restoranlarda pişirip burayı gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlere ikram ediyoruz ya da kilosu 100 liradan pazarda satıyoruz. Gölün yüzeyindeki buz eriyene kadar Eskimo balıkçılığa devam edeceğiz. Bu balık tutma yöntemimiz turistler tarafından da ilgiyle izleniyor. İstek olursa onlara da bu zevki yaşatıyoruz" diye konuştu. ile Ardahan il sınırları arasında kalan Çıldır Gölü'nün yüzeyi her kış donuyor. Bu yıl geç donan göl, balıkçıları gecikmeli olarak sevindirdi. Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı su ve Van Gölü'nden sonra da en büyük ikinci gölü olma özelliği taşıyan Çıldır Gölü'nün yüzeyinde yaklaşık 40 santimlik buz tabakası oluştu. Yöredeki balıkçılar buz tabakasının kazma ile kırarak, Eskimo usulü balık avına başladı. Gölün üzerinde küçük delikler açan balıkçılar, tahta sırıkla ağlarını suya bıraktı. Uzun bekleyişin ardından yeniden göle gelen balıkçılar, buz altındaki ağları çekerek balıkları topladı. Balıkçıların mesaileri yöreyi gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oldu.

'GÖLÜN YÜZEYİNDEKİ BUZ ERİYENE KADAR DEVAM EDECEĞİZ'

Bereketli bir sezon geçirdiklerini söyleyen balıkçılar, Çıldır Gölü'nün buzu eriyene kadar Eskimo usulü balıkçılığa devam edeceklerini söyledi. Balıkçılardan Erkan Cimşit, bu sezon gölün havaların sıcak gitmesi nedeniyle geç donduğunu belirtti. Ocak ayında gölün yüzeyinin buz tutmaya başlamasıyla yöre halkı olarak Eskimo usulü balık avlamaya başladıklarını belirten Cimşit, "Kıyıdan yaklaşık 4-5 kilometre uzaklıkta gölün yüzeyince açtığımız küçük deliklerden ağları içeri gönderdik. Daha sonra birkaç hafta bekledik ve gelip ağları topladık. Gölde sarı zaman ve şafak balığı ağırlıkta. Tuttuğumuz balıkları göl kenarındaki restoranlarda pişirip burayı gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlere ikram ediyoruz ya da kilosu 100 liradan pazarda satıyoruz. Gölün yüzeyindeki buz eriyene kadar Eskimo balıkçılığa devam edeceğiz. Bu balık tutma yöntemimiz turistler tarafından da ilgiyle izleniyor. İstek olursa onlara da bu zevki yaşatıyoruz" diye konuştu.


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