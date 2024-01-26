Elleriniz pamuk gibi olacak! İşte ellerinizdeki çatlamalara son vermenin 7 farklı yöntemi...

Yayınlanma: 26.01.2024 - 10:38

Güncelleme: 26.01.2024 - 10:38

Günlük hayatta düzenli el yıkamadan sonra ellerimizin aşırı kuru hissetmesi normaldir. Ancak soğuk veya sıcaktan etkilenen eller; sıcak su, nem gibi bazı nedenlerden ötürü yıpranabilir.Kışın el çatlaklarına karşı etkili çözümler ve uygulanabilecek doğal tedaviler, ellerinizin sağlığını korumanıza ve daha yumuşak, pürüzsüz bir cilt elde etmenize yardımcı olabilir. Bu konuda bilgi sahibi olmak, kış aylarında ellerinizi korumanıza yardımcı olur.Peki ellerinizdeki çatlamalara son vermenin bir yolu var mıdır, varsa nedir? İşte çatlaklar için 7 farklı çözüm...

1. AVOKADO MASKESİ

Avokadonun nemlendirme özelliği vardır ve birçok vitamin içerir. Yarım olgun avokadoyu 1 çay kaşığı hindistancevizi yağı, 1 çay kaşığı jojoba yağı ve yarım çay kaşığı limon suyuyla karıştırmak kuru ellerinizi fayda sağlayabilir.

2. YOĞURT VE YULAF MASKESİ

Amino asitler bakımından zengin ve besleyici bu karışım, hem çatlaklarını iyileştirecek hem de peeling etkisi ile ellerini daha pürüzsüz bir hâle getirecektir. İçine 1-2 damla limon ilave edebilir; böylelikle daha etkili bir iyileşme elde edebilirsin.

3. DOĞAL GÜL SUYU

Kuru elleri mükemmel yumuşatan gül suyunu hazırlamak fazlasıyla kolay. Su dolu cam kavanoza bir avuç gül yaprağı ekle. Ağzı kapalı şekilde 24 saat beklettiğinde gül suyun hazır olacak. İçerisine birkaç damla badem yağı ilave edip ellerini her gün 15 dakika bu suda bekletebilirsin. Ardından bir kâğıt havluyla kurulayabilirsin.

4. VAZELİN

Vazelin, petrol bazlı bir üründür ve ciltteki nemin içeri hapsolmasını sağlar. Ayrıca cildin üzerinde koruyucu bir bariyer oluşturur. Bu yüzden geceleri elinize vazelin sürüp pamuklu bir eldiven giyerek çatlakları giderebilirsiniz.

5. BADEM YAĞI VE BAL MASKESİ

Badem yağı tek başına kullanıldığında bile cilt için en etkili nemlendiricilerden biridir. 1 yemek kaşığı badem yağını ocak ya da kalorifer üzerinde biraz ısıtarak içinde 1 çay kaşığı bal erit. Bu ılık karışımla ellerine ve tırnak diplerine masaj yap. Bu kürü her akşam yatmadan önce uygulayabilirsin.

6. PATATES PÜRESİ MASKESİ

Ellerinizi yumuşatmak için 1 adet patatesi haşlayarak püre haline getirin. 1 tatlı kaşığı badem yağını ve 1 tatlı kaşığı gliserini pürenin içerisine ilave edin. Karışımınız pürüzsüz bir hale gelene kadar karıştırın ardından da ellerinize masaj yaparak uygulayın. Bu karışımın ellerinizde en az 15 dakika beklemesi gerekmekte sonrasında da ılık su ile durulayın.

7. BEBEK PUDRASI VE GLİSERİN

Gliserin, cildinin en büyük dostlarından birisi. Bu el maskesi için, 1 çay kaşığı gliserini 1 çay kaşığı bebek pudrasıyla karıştır. İçine dilersen 1-2 damla zeytinyağı ekleyebilirsin. Karışımı iyice krem kıvamına getir. Bu şekilde uzun süre saklayıp tekrar tekrar kullanabilirsin.