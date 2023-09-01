Sokak ortasında öldürmüştü... Leyla'yı katleden Hakkı Koca'nın Esra Erol'daki görüntüleri ortaya çıktı: Canlı yayında üzerine yürümüş!
Bursa'da sokak ortasında öldürülen Leyla Koca (45) ile onu bıçaklayan eşi Hakkı Koca'nın (53), mayıs ayında bir TV programına katıldıkları, çiftin burada da tartıştıkları ortaya çıktı.
Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi'nde, dün saat 16.00 sıralarında otomobille seyir halinde olan Hakkı Koca ile eşi Leyla Koca arasında tartışma çıktı.
Hakkı Koca'nın otomobili yavaşlatmasını fırsat bilen Leyla Koca, araçtan inip, kaçmaya çalıştı. Peşinden koşan Hakkı Koca, cebinden çıkardığı bıçakla eşini bıçakladı.
KURTARILAMADI
Kadın kanlar içerisinde kalırken, Hakkı Koca çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi. Hakkı Koca gözaltına alınırken, 4 çocuk annesi kadın kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Leyla Koca'nın otomobilden inip, kaçmaya başladığı ve eşinin arkasından koştuğu anlar da bir iş yerinin kamerasına yansıdı.
ESRA EROL'DAKİ TARTIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI
Leyla ile Hakkı Koca'nın mayıs ayında bir TV programına katıldıkları, çiftin burada da tartıştıkları ortaya çıktı.
Görüntülerde; stüdyoyu terk eden Leyla Koca'nın, 'O arsayı sana vermiyorum' dediği, bunun üzerine Hakkı Koca'nın 'Dengesiz konuşma' diyerek eşinin üzerine doğru yürüdüğü anlar yer aldı.
Hakkı Koca'nın polisteki işlemleri sürerken, Leyla Koca'nın cenazesi bugün Bursa'da toprağa verilecek.
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