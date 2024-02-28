Esra Ezmeci'nin ağzı açık kaldı: Patronu zam yapmayınca öcünü eşiyle almış!

Yayınlanma: 28.02.2024 - 10:56

Güncelleme: 28.02.2024 - 11:21

Hafta içi her gün Beyaz TV'de yayımlanan Esra Ezmeci İle Yeni Baştan programına gelen itiraflar gündem olmaya devam ediyor.

Programa bu kez de 30 yaşındaki Oktay isimli kişinin anlattıkları damga vurdu.

Ezmeci'nin Oktay isimli konuğu, "Patronum maaşıma zam yapmadığı için ben de ona karşı bir tepki olarak bundan bu paramı almam lazım dedim ve şu şekilde bir yolla ilerledim. Eşini baştan çıkarma girişiminde bulundum" dedi.

Konuğun anlattıkları karşısında çok şaşıran Esra Ezmeci inanamadı ve konuktan olayı bir kez daha anlatmasını istedi.

Özel bir giyim mağazasında kasiyerlik yapan Oktay isimli konuk, "Bir iki ay çalıştıktan sonra zam istemeye başladım. O da yapmayınca bu benim zoruma gitti. Zam yapacağını söyleyip yapmayınca ben de hırs yaptım. Eşini baştan çıkararak ona ders vermek istedim" diye konuştu.

"EVLİLİK İNSANI DEĞİLİM"

Esra Ezmeci ise konuğuna evlilik konusunda ne düşündüğünü sordu. Konuğu da "Evlilik insanı değilim" yanıtını verdi.

Patronunun eşinin kendisine aşık olduğunu öne süren konuk, "Patronumun yapmadığı tüm zammı eşinden karşılıyordum. Bütün hesapları o ödüyordu. Bütün ihtiyaçlarımı karşılıyordu. Sıkıntı çektiğim zamanlarda da nakit yardımlarda da bulunuyordu. Son olarak eşinden boşanmak istediğini söyleyince boşanmasını istemedim" dedi.

Artık bu durumdan sıkıldığını söyleyen Oktay isimli konuk "Peşimi bırakmayınca işten ayrıldım" dedi.

Esra Ezmeci de konuğuna, "Bundan sonra bu tarz intikamlardan uzak kalırsınız inşallah. Çünkü hatalar hiçbir zaman hata ile kapanmaz. İlahi adaletin terazesi hiç şaşmaz" ifadelerini kullandı.