Eşref Rüya dizisinin setinde korkutan kaza: Ceren Benderlioğlu hastanelik oldu!

Kanal D’nin iddialı yapımları arasında yer alan Eşref Rüya dizisinin setinde korku dolu anlar yaşandı. Dizide "Irmak" karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ceren Benderlioğlu, çekimler sırasında meydana gelen bir kaza sonucu yaralandı.

SETTE ACİL MÜDAHALE

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; sahne hazırlığı sırasında Benderlioğlu'nun eline kaynar çorba döküldü. Kazanın hemen ardından sette hazır bekletilen ambulans ekibi duruma müdahale etti. Eli ağır şekilde yanan oyuncunun ilk tedavisi set ortamında gerçekleştirildi.

YARALI ELİYLE SETİ TERK ETMEDİ

Yaşadığı talihsiz kazayı ve yanık oluşan elinin görüntüsünü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Ceren Benderlioğlu, profesyonelliğinden ödün vermedi. Acı çekmesine rağmen çekimlerin aksamaması için seti terk etmeyen oyuncu, sahnelerini tamamlayarak işine devam etti.