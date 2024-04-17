Eşsiz bir deneyim: Türkiye’nin en iyi tren rotaları

Yayınlanma: 17.04.2024 - 13:46

Güncelleme: 17.04.2024 - 13:46

Türkiye'nin muhteşem doğal güzelliklerini keşfetmenin en keyifli yollarından biri hiç şüphesiz trenle seyahat etmektir. Tren rotaları, ülkenin dört bir yanındaki nefes kesici manzaraları görmek için mükemmel bir seçenektir. İster tarihi kasabaları ziyaret etmek isteyin, ister dağların ve ovaların güzelliklerini keşfetmek, Türkiye'nin en iyi tren rotaları her zevke hitap ediyor. İşte size Türkiye'nin en iyi tren rotalarından bazıları...

Doğu Ekspresi

Ankara’dan Kars’a uzanan bu muhteşem yolculuk, Anadolu'nun ve Doğu'nun eşsiz manzaralarını keşfetmek için idealdir. Kayseri, Sivas, Erzincan gibi önemli duraklarla birlikte, bu rotada Karadeniz'in yeşil doğasından, Karadeniz'in dalgalarına kadar pek çok güzellik sizi bekliyor.

Toros Ekspresi

Adana'dan Konya'ya giden bu güzergah, Toros Dağları'nın muhteşem manzaraları eşliğinde unutulmaz bir yolculuk sunuyor. Antik kentlerin, doğal güzelliklerin ve tarihi dokunun kucaklayıcı kollarında kendinizi bulabilirsiniz.

İzmir Mavi

İzmir'den başlayarak Ankara'ya uzanan bu yolculuk, Ege Bölgesi'nin sıcak iklimi ve eşsiz manzaraları ile doludur. Pamukkale'nin beyaz travertenleri, Efes Antik Kenti'nin tarihi zenginlikleri ve daha fazlası bu rotanın öne çıkan durakları arasındadır.

Zonguldak - Karabük Treni

Bölgesel tren sınıfında yer alan Zonguldak-Karabük Treni’ni biletleri TCDD’nin internet sitesi ya da mobil uygulamasından satın alınamıyor. 2 saat 50 dakika süren tren yolculuğuna katılmak isterseniz hareket saatinden biraz önce istasyona gidilmesi gerekli. Karadeniz’in muhteşem doğasına tanıklık edebileceğiniz tren seferleri günde 4 kez düzenlenmekte.

Güney Kurtalan Ekspresi

Güney Kurtalan Ekspresi Ankara-Kurtalan-Ankara arasında haftada 5 gün boyunca çalışıyor. Anadolu’nun bozkırlarını yakından görebileceğiniz Türkiye’nin en eski hatlarından birisi olan Güney Kurtalan Ekspresi; pazartesi, Çarşamba, Cuma, cumartesi ve Pazar günleri hareket etmekte. Örneğin saat 11’de Ankara’da başlayan yolculuğunuz, ertesi gün saat 11’de Kurtalan’da son buluyor. Tren yol boyunca Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Diyarbakır ve Batman’dan geçiyor. Trende; pulman, örtülü kuşetli, yataklı ve yemekli vagonlar mevcut.