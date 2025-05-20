Estetik iddiaları sonrası Göksel'den açıklama: 'O fotoğraftaki kişiyi tanımıyorum!'

Uzaktan, Karar Verdim, Depresyondayım, Bir Seni Konuşurum gibi unutulmaz şarkılara imza atan 52 yaşındaki ünlü şarkıcı Göksel, son paylaştığı fotoğrafıyla gündem olmuştu.

Bir at çiftliğine giden ve o anları paylaşan Göksel'i görenler tanıyamamış, estetik iddiaları sosyal medyayı sallamıştı.

Birçok kullanıcı Göksel'e; "Bütün kadınlar artık birbirine benziyor", "Tanıyamadım", "Botokstan mimik oynamıyor" gibi yorumlarda bulunmuştu.





'ESTETİK' İDDİALARINA YANIT VERDİ

Ünlü şarkıcıdan 'estetik' iddialarına yanıt geldi.

Videolu bir paylaşımda bulunan Göksel, "Arkadaşlar ben buyum. O fotoğraftaki kişiyi tanımıyorum" dedi.



