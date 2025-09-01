Etkili çözümlerle ışıldayan bir görünüme kavuşun: Sonbaharda cilt kuruluğunu önleyen 7 doğal yöntem

Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.09.2025 11:16:00
Mevsim değişiklikleri cildinizin sağlığını etkilese de, doğal yöntemlerle bu süreci kolayca atlatabilirsiniz. Peki, hangi etkili çözümlerle ışıl ışıl bir cilde sahip olabilirsiniz? İşte, sonbaharda cilt kuruluğunu önleyen 7 doğal yöntem...

Mevsim geçişlerinde hava sıcaklığının düşmesi ve rüzgârın artması, cildin nem kaybetmesine yol açar. Özellikle hassas ciltler bu dönemde daha fazla kuruma, pullanma ve kaşıntı ile karşılaşır. Kimyasal ürünlere yönelmeden, doğal ve basit yöntemlerle bu kuruluğu gidermek mümkündür. Peki, hangi etkili çözümlerle ışıl ışıl bir cilde sahip olabilirsiniz? İşte, sonbaharda cilt kuruluğunu önleyen 7 doğal yöntem...

Image

SONBAHARDA CİLT KURULUĞUNU ÖNLEYEN 7 DOĞAL YÖNTEM

1. Bol su için

Cildin nem dengesini korumanın en temel yolu su tüketimidir. Günde en az 2 litre su içmek, cildin içten nemlenmesine yardımcı olur.

2. Doğal yağlardan faydalanın 

Zeytinyağı, hindistancevizi yağı, badem yağı ve jojoba yağı sonbaharda cilt için doğal birer nemlendiricidir. Duştan sonra nemli cilde uygulanarak uzun süreli nem sağlar.

3. Ilık su ile duş alın 

Çok sıcak su, ciltteki doğal yağı uzaklaştırarak kuruluğu artırır. Sonbaharda duş alırken ılık su tercih etmek cildin korunmasına yardımcı olur.

Image

4. Bal maskesi ile nem takviyesi 

Bal, cilt için doğal bir nemlendiricidir. Haftada 1-2 kez uygulanacak bal maskesi, cildin yumuşak ve nemli kalmasını sağlar.

5. Omega-3 zengini besinler tüketin 

Somon, ceviz ve keten tohumu gibi omega-3 bakımından zengin besinler, cildin esnekliğini artırarak kuruluğu önler.

6. Odanızda nemlendirici cihaz kullanın 

Sonbahar aylarında kapalı alanlarda ısınma cihazları havayı kurutabilir. Nemlendirici cihazlar veya bir kase su yöntemi ile bulunduğunuz ortamın nem dengesini koruyabilirsiniz.

7. Aloe vera ile doğal bakım 

Aloe vera jeli, cildi rahatlatır ve nem kazandırır. Doğrudan uygulanabileceği gibi doğal maskeler içinde de kullanılabilir.

