Etkili çözümlerle ışıldayan bir görünüme kavuşun: Sonbaharda cilt kuruluğunu önleyen 7 doğal yöntem

Mevsim geçişlerinde hava sıcaklığının düşmesi ve rüzgârın artması, cildin nem kaybetmesine yol açar. Özellikle hassas ciltler bu dönemde daha fazla kuruma, pullanma ve kaşıntı ile karşılaşır. Kimyasal ürünlere yönelmeden, doğal ve basit yöntemlerle bu kuruluğu gidermek mümkündür. Peki, hangi etkili çözümlerle ışıl ışıl bir cilde sahip olabilirsiniz? İşte, sonbaharda cilt kuruluğunu önleyen 7 doğal yöntem...

SONBAHARDA CİLT KURULUĞUNU ÖNLEYEN 7 DOĞAL YÖNTEM

1. Bol su için

Cildin nem dengesini korumanın en temel yolu su tüketimidir. Günde en az 2 litre su içmek, cildin içten nemlenmesine yardımcı olur.

2. Doğal yağlardan faydalanın

Zeytinyağı, hindistancevizi yağı, badem yağı ve jojoba yağı sonbaharda cilt için doğal birer nemlendiricidir. Duştan sonra nemli cilde uygulanarak uzun süreli nem sağlar.

3. Ilık su ile duş alın

Çok sıcak su, ciltteki doğal yağı uzaklaştırarak kuruluğu artırır. Sonbaharda duş alırken ılık su tercih etmek cildin korunmasına yardımcı olur.

4. Bal maskesi ile nem takviyesi

Bal, cilt için doğal bir nemlendiricidir. Haftada 1-2 kez uygulanacak bal maskesi, cildin yumuşak ve nemli kalmasını sağlar.

5. Omega-3 zengini besinler tüketin

Somon, ceviz ve keten tohumu gibi omega-3 bakımından zengin besinler, cildin esnekliğini artırarak kuruluğu önler.

6. Odanızda nemlendirici cihaz kullanın

Sonbahar aylarında kapalı alanlarda ısınma cihazları havayı kurutabilir. Nemlendirici cihazlar veya bir kase su yöntemi ile bulunduğunuz ortamın nem dengesini koruyabilirsiniz.

7. Aloe vera ile doğal bakım

Aloe vera jeli, cildi rahatlatır ve nem kazandırır. Doğrudan uygulanabileceği gibi doğal maskeler içinde de kullanılabilir.