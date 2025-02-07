Euphoria 3. sezon çekimleri başladı: Yeni sezondan şaşırtıcı ayrıntılar...

Sevilen HBO dizisinin final sezonu için çekimler Los Angeles'ta başladı.

Euphoria 3. sezon çekimleri başladı: Yeni sezondan şaşırtıcı ayrıntılar...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.02.2025 - 22:52

2022 yılında yayımlanan 2. sezonun ardından Euphoria dizisinin 3. sezon çekimleri resmen başladı. Ödüllü HBO dizisi Euphoria'nın prodüksiyonu 30 Ocak'ta başladı. Başrol oyuncusu Zendaya da geçtiğimiz hafta sette görüldü. 

Euphoria'nın üçüncü sezonu ana oyuncu kadrosuyla birlikte Los Angeles'ta resmen başladı. HBO geçtiğimiz yıl Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Hunter Schafer ve Colmon Domingo'nun Sam Levinson dizisine geri döneceğini doğrulamıştı.

Sekiz bölümlük üçüncü sezonun 2026'da prömiyer yapması planlanıyor.

Ana oyuncu kadrosunun yanı sıra Alexa Demie, Algee Smith, Maude Apatow, Austin Abram ve Nika King'in de geri dönmesi bekleniyor. Storm Reid ve Barbie Ferreira ise HBO dizisinin final sezonu için geri dönmeyeceklerini açıkladı.


Etiketler: #HBO #Euphoria #Zendaya #final

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