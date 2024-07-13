'Euphoria' yeni sezonuyla geliyor: Tarih verildi

Yayınlanma: 13.07.2024 - 11:37

Güncelleme: 13.07.2024 - 11:39

Emmy ödüllü HBO dizisi 'Euphoria'nın üçüncü sezonunun resmi olarak prodüksiyona başlaması planlanıyor.

HBO'ya göre, dizinin uzun süredir ertelenen üçüncü sezonunun çekimleri Ocak 2025'te başlayacak ve tüm ana kadro üyeleri diziye geri dönecek.

Variety'nin haberine göre, HBO drama dizileri ve filmlerinin başkanı Francesca Orsi, "Ocak ayında 'Euphoria'nın prodüksiyonuna başlamaya hazır olduğumuz için çok heyecanlıyım. Sam'le ve bu inanılmaz oyuncu kadrosuyla yaratıcı ortaklığımızdan daha mutlu olamazdık. 'Euphoria'nın bu yeni sezonunu hayranlar için hayata geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu.

Orsi'nin açıklaması, üçüncü sezonun prodüksiyonunun ikinci sezonun yayınlanmasından neredeyse tam üç yıl sonra başlayacağı anlamına geliyor.

MART 2024'TE ERTELENMİŞTİ

HBO ilk olarak yeni sezonun prodüksiyonunun Mart 2024'te ertelendiğini açıklamıştı. Gecikmenin sebepleri arasında yazarların ve oyuncuların 2023'teki grevi, dizinin oyuncu kadrosu büyük bir popülerlik artışı yaşıyor ve bu nedenle kendilerini birçok başka projeye ayırıyor olması, yaratıcı Sam Levinson'un gösterinin tamamını kendisinin yazma isteği yer alıyordu.

'Euphoria'nın ana kadrosunda Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Hunter Schafer, Storm Reid, Alexa Demie ve Eric Dane yer alıyor.