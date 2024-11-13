HBO 'Euphoria'nın yeni sezonunun 2025 yılının başında yayımlanacağını doğruladı

Yayınlanma: 13.11.2024 - 20:17

Güncelleme: 13.11.2024 - 20:17

HBO daha önce "Euphoria"nın 3. sezonunun nihayet Ocak 2025'te, yani 2. Sezonun prömiyerinden neredeyse tam üç yıl sonra prodüksiyona gireceğini duyurmuştu.

Salı günü HBO/Max basın etkinliğinde yapılan açıklamada Casey Bloys, “'Euphoria'yı çekiyoruz” dedi. ”Sanırım Ocak ortası ya da sonu gibi bir başlangıç tarihimiz var. Değişen bir şey yok. Birisi internette bir şey söyledi ve sonra tüm bu olay başladı. Sezonu çekiyoruz. Senaryoları okudum. Mutluyuz. İlerliyoruz. Tüm oyuncular dizide yer alıyor.” diye ekledi.

Son zamanlarda, birkaç önemli oyuncu, duyurulan “Euphoria” prodüksiyon programıyla çakışacak gibi görünen başka önemli roller üstlendi.

Zendaya'nın Christopher Nolan'ın 2025 başlarında çekimlerine başlanacağı düşünülen yeni filmine katılacağı açıklandı. Zendaya ayrıca yine 2025'te çekimlerine başlanacak olan "Spider-Man 4"te MJ rolünü yeniden canlandırabilir. Bu arada Jacob Elordi, Emerald Fennel'in 2025'te İngiltere'de çekilecek olan "Wuthering Heights" uyarlamasında Margot Robbie ile birlikte rol alacak.

Bloys, "Dizinin şu anda çok fazla ilgi gördüğünü biliyorum çünkü biliyorsunuz, bazı gerçek film yıldızları yarattı ve üzerinde çalıştıkları çeşitli projeleri var, ancak bu sezonu çekiyoruz, bu yüzden hiçbir şey değişmedi" diye ekledi. "Sekiz bölümden oluşuyor."

"Euphoria"nın ana kadrosunda Zendaya, Sydney Sweeney, Elordi, Hunter Schafer, Storm Reid, Alexa Demie ve Eric Dane yer alıyor. Fezco rolüyle çıkış yapan Angus Cloud, Temmuz 2023'te 25 yaşında hayatını kaybetti. Bu arada, Barbie Ferreira gibi bazı oyuncular başka bir sezon için diziye dönmeyeceklerini belirttiler.