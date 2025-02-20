Euphoria 3. sezon için büyük transfer: Sharon Stone kadroya katılıyor

Yayınlanma: 20.02.2025 - 14:46

Güncelleme: 20.02.2025 - 14:46

Akademi Ödülü adayı ve Emmy ödüllü oyuncu Sharon Stone, HBO’nun fenomen dizisi Euphoria’nın 3. sezon kadrosuna katılmak için görüşmeler yapıyor.

Deadline'ın aktardığına göre, Stone’un sözleşmesinin tamamlanmasının ardından resmi olarak duyurulması bekleniyor.

3. SEZONDA ZAMAN ATLAMASI OLACAK

Sekiz bölümden oluşacak Euphoria’nın 3. sezonunda, karakterlerin lise hayatından çıkmasını sağlayacak bir zaman atlaması yer alacak. Yeni sezonun, dizinin 2. sezonundan dört yıl sonrasını konu alması ve 2026 yılında prömiyer yapması planlanıyor.

EUPHORIA’NIN KADROSU YILDIZLARLA DOLU

Deadline’ın özel haberine göre, yeni sezonda dizinin hayranları tarafından sevilen oyuncular geri dönüyor. Kadroda Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow ve Colman Domingo gibi isimler yer alacak.

Ayrıca diziye yeni katılan isimler de dikkat çekiyor. Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje ve Toby Wallace düzenli olarak dizide yer alacak.

Bunun yanı sıra Rosalía, Marshawn Lynch, Kadeem Hardison, Darrell Britt-Gibson, Priscilla Delgado, James Landry Hébert ve Anna Van Patten konuk oyuncular olarak Euphoria dünyasına dahil olacak.