'Cuckoo' fragmanı: Euphoria yıldızı Hunter Schafer başrolde...

Euphoria dizisinin yıldızı Hunter Schafer bu sefer bir korku filmi ile izleyici karşısına çıkacak. Tilman Singer imzalı filmden fragman geldi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 21:31
'Cuckoo' fragmanı: Euphoria yıldızı Hunter Schafer başrolde...
Abone Ol google-news

"Euphoria" dizisinin yıldızı Hunter Schafer, ilk korku filmi olan Tilman Singer'ın yönettiği "Cuckoo" ile beyazperdede yerini alacak. Dan Stevens ve Jessica Henwick'in başrollerini paylaştığı film, 17 yaşındaki Gretchen'in Alman Alpleri'ndeki bir tatil köyüne taşınmasını konu alıyor. Neon'un sunduğu film, Berlin Film Festivali'nde izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Filmin konusu şu şekilde özetleniyor: 

"17 yaşındaki Gretchen, Amerika'daki evinden ayrılarak babası ve yeni ailesiyle birlikte Alman Alpleri'nde bir tatil köyüne taşınır. Ancak, yeni evlerine vardıklarında, gizemli bir şekilde dilsiz olan üvey kız kardeşi Alma'ya ilgi gösteren babasının patronu Bay König, ailenin huzurunu bozar. Tatil cennetindeki sükunet, Gretchen'in keşfettiği şok edici bir aile sırrıyla altüst olur."

Tilman Singer'ın önceki başarılı filmi "Luz"un ardından çekilen "Cuckoo", karanlık atmosferi ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Neon'un yapımcılığını üstlendiği film, 35mm formatında çekilmiş olmasıyla da öne çıkıyor.

Berlin'deki gösteriminin ardından "Cuckoo", Kuzey Amerika prömiyerini 2024 SXSW Film & TV Festivali'nde gerçekleştirecek. Hunter Schafer, "Euphoria" dizisindeki başarısının yanı sıra, "Cuckoo" ile korku sinemasındaki yeteneklerini de seyirciye sergilemeye hazırlanıyor.


Hunter Schafer haberleri Euphoria haberleri cuckoo haberleri

İlgili Haberler

Komik film önerileri! Pazar gününü evde geçireceklere komedi filmi önerileri

Komik film önerileri! Pazar gününü evde geçireceklere komedi filmi önerileri
Pazartesi gününe stressiz başlayın: Pazar gecesine yakışacak 10 film önerisi!

Pazartesi gününe stressiz başlayın: Pazar gecesine yakışacak 10 film önerisi!
Cillian Murphy ve Alan Moloney'nin kurduğu Big Things Films'in ilk projesi: 'Steve'

Cillian Murphy ve Alan Moloney'nin kurduğu Big Things Films'in ilk projesi: 'Steve'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yol yapımı sırasında tesadüfen bulundu, çok nadir görülüyor! 16 milyon yıllık olduğu düşünülüyor...

Yol yapımı sırasında tesadüfen bulundu, çok nadir görülüyor! 16 milyon yıllık olduğu düşünülüyor...
Depremin 155. saatinde kurtarılan Semih Ege’nin hayali gerçek oldu! Mauro Icardi ile tanıştı

Depremin 155. saatinde kurtarılan Semih Ege’nin hayali gerçek oldu! Mauro Icardi ile tanıştı
Fernando Muslera Galatasaray'da devam edecek mi? Uruguaylı file bekçisinin eşinden emeklilik yanıtı!

Fernando Muslera Galatasaray'da devam edecek mi? Uruguaylı file bekçisinin eşinden emeklilik yanıtı!
İsmail Kartal’dan tepki: ‘Oyuncular yerden kalkmıyor’

İsmail Kartal’dan tepki: ‘Oyuncular yerden kalkmıyor’
Gerçek zeytinyağını sahtesinden ayırmanın en kolay yolu: 'Bu fiyatın altındaysa satın almayın'

Gerçek zeytinyağını sahtesinden ayırmanın en kolay yolu: 'Bu fiyatın altındaysa satın almayın'
Fatih Tekke: ‘Hakem çok net penaltı veriyor’

Fatih Tekke: ‘Hakem çok net penaltı veriyor’
Eyüpspor'da flaş ayrılık: Sözleşmesi feshedildi!

Eyüpspor'da flaş ayrılık: Sözleşmesi feshedildi!
Yasemin Sakallıoğlu Cem Yılmaz’ın bilet fiyatlarına gönderme yaptı: ‘Ekstradan temizliğe giderim’

Yasemin Sakallıoğlu Cem Yılmaz’ın bilet fiyatlarına gönderme yaptı: ‘Ekstradan temizliğe giderim’
Survivor yarışmacılarının haftalık ücretleri dudak uçuklattı!

Survivor yarışmacılarının haftalık ücretleri dudak uçuklattı!
‘Maddi sıkıntıdayız’ diyen fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinden abartılı cinsiyet partisi!

‘Maddi sıkıntıdayız’ diyen fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinden abartılı cinsiyet partisi!
Dünyanın en derin yeri: Mariana Çukuru... Buraya düşen tek kişi Türk

Dünyanın en derin yeri: Mariana Çukuru... Buraya düşen tek kişi Türk
Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu! Eski Survivor yarışmacısıyla birlikte

Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu! Eski Survivor yarışmacısıyla birlikte