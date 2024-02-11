'Cuckoo' fragmanı: Euphoria yıldızı Hunter Schafer başrolde...

Yayınlanma: 11.02.2024 - 21:31

Güncelleme: 11.02.2024 - 21:31

"Euphoria" dizisinin yıldızı Hunter Schafer, ilk korku filmi olan Tilman Singer'ın yönettiği "Cuckoo" ile beyazperdede yerini alacak. Dan Stevens ve Jessica Henwick'in başrollerini paylaştığı film, 17 yaşındaki Gretchen'in Alman Alpleri'ndeki bir tatil köyüne taşınmasını konu alıyor. Neon'un sunduğu film, Berlin Film Festivali'nde izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Filmin konusu şu şekilde özetleniyor:

"17 yaşındaki Gretchen, Amerika'daki evinden ayrılarak babası ve yeni ailesiyle birlikte Alman Alpleri'nde bir tatil köyüne taşınır. Ancak, yeni evlerine vardıklarında, gizemli bir şekilde dilsiz olan üvey kız kardeşi Alma'ya ilgi gösteren babasının patronu Bay König, ailenin huzurunu bozar. Tatil cennetindeki sükunet, Gretchen'in keşfettiği şok edici bir aile sırrıyla altüst olur."

Tilman Singer'ın önceki başarılı filmi "Luz"un ardından çekilen "Cuckoo", karanlık atmosferi ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Neon'un yapımcılığını üstlendiği film, 35mm formatında çekilmiş olmasıyla da öne çıkıyor.

Berlin'deki gösteriminin ardından "Cuckoo", Kuzey Amerika prömiyerini 2024 SXSW Film & TV Festivali'nde gerçekleştirecek. Hunter Schafer, "Euphoria" dizisindeki başarısının yanı sıra, "Cuckoo" ile korku sinemasındaki yeteneklerini de seyirciye sergilemeye hazırlanıyor.