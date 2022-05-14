Eurovision 2022 finali saat kaçta, hangi kanalda? Eurovision finali Türkiye’de yayınlanacak mı? Eurovision finali YouTube'ta canlı nasıl izlenir?
Dünya üzerinde milyonlarca kişinin, her yıl büyük bir heyecanla takip ettiği köklü müzik yarışması Eurovision'un finali için geri sayım başladı. Yarışmaya 2013 yılından bu yana katılmayan Türkiye, bu yıl da organizasyonda boy göstermiyor. Eurovision 2022, Türkiye'de hiçbir kanal tarafından yayınlanmayacak ancak Eurovision resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayın izlenebilecek.
Birkaç sene öncesine kadar Türkiye’nin de katıldığı ancak 2013 yılından bu yana yer almadığımız 'Eurovision' şarkı yarışmasının finali için geri sayım başladı. Geçen yıl İtalya’nın kazanması sayesinde bu sene İtalya’nın Torino şehrinde düzenlenen 2022 Eurovision şarkı yarışmasına 41 ülke katılım sağlıyor.
EUROVISION 2022 SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
2022 Eurovision Şarkı Yarışması ilk yarı finali 10 Mayıs 2022, ikinci yarı finali 12 Mayıs 2022’de gerçekleştirildi.
Eurovision finali ise 14 Mayıs 2022 tarihinde saat 22.00’de başlayacak.
66. Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye'de yayınlanmayacak, Youtube Eurovision 2022 resmi kanalı üzerinden izlenebilecek.
EUROVISION YOUTUBE'TAN NASIL CANLI İZLENİR?
Avrupa kıtasından 40 ülke ve özel davetli olarak dahil edilen Avusturalya'nın katıldığı yarışmayı, aşağıdaki bağlantı ile YouTube üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
HANGİ ÜLKELER KATILIYOR?
İtalya'nın şehri Torino'da bulunan Pala Alpitour'da gerçekleştirilen Eurovision'a 41 ülke katılım sağlıyor.
İşte yarışmaya katılan ülkeler...
Arnavutluk, Avustralya, Ermenistan, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandşya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, Letonya, Litvanya, Malta, Moldova, Karadağ, Hollanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, San Marino, Sırbistan, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Ukrayna, İngiltere.
EUROVISION 2022 1. YARI FİNAL SONUÇLARI
Eurovision 2022 1. yarı finalinde Norveç, İsviçre, Yunanistan, Ermenistan, Ukrayna, İzlanda, Moldova, Litvanya, Hollanda ve Portekiz finale kaldı.
EUROVISION 2022 2. YARI FİNAL SONUÇLARI
Eurovision 2022 2. yarı finalinde Çekya, Belçika, Polonya, Azerbaycan, Estonya, Finlandiya, İsveç, Avustralya, Sırbistan ve Romanya finale kaldı.
TÜRKİYE 2013 YILINDAN BERİ KATILMIYOR
Türkiye'nin, 2013 yılından bu yana katılmadığı Eurovision'da ilk temsilcisi 1975'te Semiha Yankı olurken, son temsilci ise 2012 yılında Can Bonomo oldu.
TEK BİRİNCİLİK SERTAB ERENER İLE
Türkiye, yarışmaya ilk olarak 1975 yılında, Semiha Yankı'nın seslendirdiği “Seninle Bir Dakika” isimli şarkıyla katıldı ve sadece 3 puanla onuncu oldu. 1997'de Şebnem Paker, “Dinle” isimli şarkısıyla üçüncü oldu. 2003'te Sertab Erener “Everyway That I Can” isimli şarkıyla Türkiye'ye ilk ve tek birinciliği kazandırdı.
1983'de Çetin Alp, 1987'de ise Seyyal Taner ise sıfır puan puan almıştı.
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