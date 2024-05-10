Yayınlanma: 10.05.2024 - 10:36

Güncelleme: 10.05.2024 - 10:36

Eurovision, her yıl müzik dünyasında unutulmaz etkinliklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Müzik ziyafetinin yaşanacağı gecede bir de sürpriz gerçekleşecek. Sertab Erener’in özel olarak davet edildiği yarışmada final öncesi Erener, birinci olan şarkısı “Everyway that I can” şarkısını seslendirecek. Peki, Eurovision 2024 ne zaman? Eurovision 2024 bu yıl hangi ülkede yapılacak?

EUROVİSİON NE ZAMAN?

Eurovision, her yıl müzik dünyasında unutulmaz etkinliklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Renkli sahne performansları ve akılda kalıcı şarkılarla dolu bu etkinlikte, 2003'te Türkiye’yi birinci yaparak zaferi kazandıran Sertab Erener 21 yıl sonra tekrar sahneye davet edildi.

2024 Eurovision Şarkı Yarışması'na geri sayım başladı. 68. kez düzenlenecek olan bu yarışma, İsveç'in Malmö şehrinde yapılacak. Malmö Arena'da gerçekleştirilecek olan etkinlik, 7 ve 9 Mayıs 2024 tarihlerinde iki yarı finalle izleyici karşısına çıkacak. 11 Mayıs 2024'te ise yarışmanın galibi belli olacak.

1992 ve 2013'ten sonra üçüncü kez Malmö'ye ev sahipliği yapacak olan yarışma, İsveç'in 1975, 2000 ve 2016 yıllarında Stockholm, 1985'te ise Göteborg'da düzenlediği yarışmaların ardından yedinci kez ev sahipliği yapacağı bir etkinlik olacak.

EUROVİSİON HANGİ KANALDA?

TV ekranlarından yayınlanmayacak olan Eurovision 2024 şarkı yarışması Eurovision'un resmi Youtube hesabı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.