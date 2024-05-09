Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman başlayacak? Başvurular nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirmesi ile öğretmenlerin yer değiştirme takvimi yayımlandı. Peki, Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman başlayacak? Başvurular nasıl yapılacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 14:06
Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman başlayacak? Başvurular nasıl yapılacak?
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2024 yılı Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirmesi ile öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı. Peki, Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman başlayacak? Başvurular nasıl yapılacak?

ÖĞRETMENLER YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Takvime göre öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği 13-20 Mayıs, iller arası isteğe bağlı yer değişikliği 3-9 Haziran ve mazerete bağlı yer değişikliği ise 1-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği ise 1-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

İl içi yer değiştirme başvuruları mebbis.Meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinden yapılacak.


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