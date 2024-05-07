Yayınlanma: 07.05.2024 - 15:34

Güncelleme: 07.05.2024 - 15:34

2024 Eurovision Şarkı Yarışması için geri sayım başladı. Eurovision'da ülkemize birincilik getiren Sertab Erener, 11 yıl sonra yeniden Eurovision'da sahne alacak. Peki, Eurovision 2024 ne zaman? Eurovision hangi ülkede gerçekleşecek?

EUROVİSİON NEREDE, NE ZAMAN OLACAK?

2024 Eurovision Şarkı Yarışması için geri sayım başladı. Yarışma, İsveç'in Malmö kentinde 68'inci kez düzenlenecek.Malmö Arena'da düzenlenecek olan yarışma, 7 Mayıs ve 9 Mayıs 2024'te iki yarı final halinde gerçekleşecek. 11 Mayıs 2024'te ise Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli olacak.

SERTAB ERENER NE ZAMAN SAHNE ALACAK?

2003 yılında Eurovision'da ülkemize birincilik getiren Sertab Erener, yıllar sonra yeniden Eurovision'da sahne alacak. Erener, 9 Mayıs Perşembe akşamı gerçekleşecek yarı final öncesi “Everyway That I Can”i seslendirecek.