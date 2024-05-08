Filistin asıllı İsveçli şarkıcıdan Eurovision'da 'kefiye' ile Filistin mesajı

İsveç'te 11 Mayıs'ta düzenlenecek 2024 Eurovision Şarkı Yarışması kapsamında gerçekleştirilen ilk yarı finalin açılışında sahne alan Filistin asıllı İsveçli şarkıcı Eric Saade, bileğinde Filistin keyifesi ile şarkısını seslendirdi.

AA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 09:35
Filistin asıllı İsveçli şarkıcıdan Eurovision'da 'kefiye' ile Filistin mesajı
Abone Ol google-news

2024 Eurovision Şarkı Yarışması kapsamında ilk yarı final İsveç'in Malmö kentindeki Arena'da düzenlendi.

İsveç adına 2011'de katıldığı yarışmada "Popular" adlı şarkısıyla üçüncülüğü kazanan Filistin asıllı İsveçli şarkıcı Saade, yarı final öncesi düzenlenen açılışta, şarkısını sahnede bileğine taktığı Filistin kefiyesiyle seslendirdi.

Avrupa Yayın Birliğinden (EBU) bir sözcü, yaptığı açıklamada, yarışmanın canlı televizyon şovu olduğunu belirterek, "Tüm sanatçılar yarışma kurallarından haberdar edilmiştir ve Eric Saade'nin etkinliğin siyasi olmayan doğasından ödün vermeyi tercih etmesinden üzüntü duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

İKİ BÜYÜK GÖSTERİ YAPILACAK

EBU ve İsveç devlet televizyonu SVT'nin organizasyonu ile 11 Mayıs’ta düzenlenecek 2024 Eurovision Şarkı Yarışması, 1992 ve 2013 yıllarından sonra 3. kez Malmö kentinde yapılacak.

Öte yandan, en son 2016’da İsveç'in başkenti Stockholm'de yapılan yarışma, 7. kez İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenecek.

İsveç Filistin Grubu daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının Malmö kentinde 9 ve 11 Mayıs'ta protesto edileceğini duyurmuştu.

Açıklamada, "Soykırım Ücretsiz Şarkı Yarışması" ismi ile yerel sanatçıların da protestoda sahne alacağı kaydedilmişti.

KEFİYE NEDİR?

Kefiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yaygın olarak kullanılan bir başlık türüdür. Türkçe'de "külah" veya "fes" olarak da adlandırılır. Genellikle üçgen şeklinde olan ve kafa etrafında sarılarak kullanılan bir tür kumaş parçasıdır. Kefiye, geleneksel olarak Arap kültüründe erkekler tarafından giyilir ve genellikle kafa ve yüzü güneşten, rüzgardan veya tozdan korumak için kullanılır. Ayrıca, bazı bölgelerde kültürel veya dini sembolizmi temsil etme amacıyla da giyilebilir. Kefiye, farklı bölgelerde ve kültürlerde farklı renklerde ve desenlerde olabilir.


eurovision haberleri Saade haberleri kefiye haberleri

İlgili Haberler

Avrupa Yayın Birliği'nden 'Eurovision' kararı: Filistin bayrağı ile girmek yasaklandı

Avrupa Yayın Birliği'nden 'Eurovision' kararı: Filistin bayrağı ile girmek yasaklandı
Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde

Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
Mısır'ın İskenderiye kentinde Kanada-İsrail uyruklu bir işadamı öldürüldü

Mısır'ın İskenderiye kentinde Kanada-İsrail uyruklu bir işadamı öldürüldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Demirören'den 'Eylem Tok' baskısı: Muhabirden açıklama geldi

Demirören'den 'Eylem Tok' baskısı: Muhabirden açıklama geldi
Saruhan Hünel kimdir, ne ameliyatı geçirdi? Saruhan Hünel kaç yaşında, nereli?

Saruhan Hünel kimdir, ne ameliyatı geçirdi? Saruhan Hünel kaç yaşında, nereli?
1 Mayıs gözaltılarında 11 kişi daha tutuklandı: Tutuklu sayısı 49’a yükseldi

1 Mayıs gözaltılarında 11 kişi daha tutuklandı: Tutuklu sayısı 49’a yükseldi
Acun Ilıcalı’nın takımında teknik direktör krizi: Rosenior kovuldu!

Acun Ilıcalı’nın takımında teknik direktör krizi: Rosenior kovuldu!
Akaryakıta çifte indirim geliyor: Bu gece pompaya yansıyacak! 7 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıta çifte indirim geliyor: Bu gece pompaya yansıyacak! 7 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Murat Yıldırım Teşkilat’tan ayrılmıştı! Başrol için bakın hangi ünlü oyuncuya teklif gitti

Murat Yıldırım Teşkilat’tan ayrılmıştı! Başrol için bakın hangi ünlü oyuncuya teklif gitti
Son Dakika... Hamas ateşkes teklifini kabul etti

Son Dakika... Hamas ateşkes teklifini kabul etti
Burcu Kıratlı’dan Sinan Akçıl itirafı!

Burcu Kıratlı’dan Sinan Akçıl itirafı!