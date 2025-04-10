Yayınlanma: 10.04.2025 - 11:26

Güncelleme: 10.04.2025 - 11:26

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda miting takvimini açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından yurttaşlar yapılacak mitinglerin ne zaman ve nerede olacağını araştırmaya başladı. Peki, CHP mitingleri nerede, ne zaman? CHP'nin miting takvimi...

CHP MİTİNGLERİ NE ZAMAN, NEREDE?

CHP, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için her Çarşamba İstanbul'da gece mitingi düzenleme kararı almıştı. CHP'nin ilk mitingi 9 Nisan Çarşamba akşamı Şişli Belediye Binası önünde gerçekleşti. CHP'nin bir sonraki mitingi bu haftasonu Samsun'da olacak. CHP mitingleri 23 Nisan'da Ankara, 19 Mayıs'ta İzmir'de planlanıyor.

"HER ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA GECE MİTİNGİ"

Her çarşamba İstanbul'da gece mitingi düzenleneceğini açıklayan CHP Genel Başkanı Özel, "İmza kampanyasında 7 milyona ulaştık. Pazar günü Samsun'dayız. Samsun'la başlıyoruz. 19 Mayıs'ta İzmir'de, İzmir tarihinin en büyük mitingiyle... Her çarşamba, İstanbul'un bir ilçesinde gece mitingi..." şeklinde konuşmuştu.