Eurovision Şarkı Yarışması ne zaman? Seneye Eurovision Şarkı Yarışması nerede düzenlenecek?

Eurovision Şarkı Yarışması'na seneye ev sahipliği yapacak ülkeye merak ediliyor. Peki, Eurovision Şarkı Yarışması ne zaman? Seneye Eurovision Şarkı Yarışması nerede düzenlenecek?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2024 - 20:50
Eurovision Şarkı Yarışması ne zaman? Seneye Eurovision Şarkı Yarışması nerede düzenlenecek?
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68. Eurovision Şarkı Yarışması bu yıl İsveç'in Malmö şehrinde gerçekleşmişti. Seneye düzenlenecek olan yarışmanın ev sahibi belli oldu. Peki, Eurovision Şarkı Yarışması ne zaman? Seneye Eurovision Şarkı Yarışması nerede? İşte ayrıntılar...

EUROVISION ŞARKI YARIŞMASI NE ZAMANDIR DÜZENLENİYOR?

1956 yılındaki başlangıcından bu yana (COVID-19 pandemisi nedeniyle 2020 hariç) her yıl aralıksız düzenlenen yarışma, dünyanın en uzun soluklu televizyon programlarından biri olarak nitelendiriliyor.

EUROVISION ŞARKI YARIŞMASI OYLAMASI NASIL YAPILIR?

Eurovision Şarkı Yarışması'nda oylama, %50 halk ve %50 jüri oyu ile yapılır. Her ülke en beğendiği 10 şarkıyı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ve 12 puanla ödüllendirir. Bunlar jüri oylarından olur. Daha sonra halk oyları havuzda toplanarak teker teker ülkelere dağıtılır.

EUROVISION ŞARKI YARIŞMASI'NDA EV SAHİBİ NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Eurovision Şarkı Yarışması, her yıl bir önceki yıl kazanan ülkede gerçekleştirilir. Şu ana kadar Eurovision'a ev sahipliği yapmış en büyük yer, Düsseldorf'taki Esprit Arena'dır. Eurovision'a en çok ev sahipliği yapmış olan ülke ise Birleşik Krallık'tır. Birleşik Krallık Eurovision'a tam 8 defa ev sahipliği yapmıştır.

EUROVISION ŞARKI YARIŞMASI NEREDE DÜZENLENECEK?

Basel şehri gelecek yıl düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapacak.

EUROVISION ŞARKI YARIŞMASI NE ZAMAN?

69. Eurovision Şarkı Yarışması, Mayıs 2025'te gerçekleştirilecek.


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