Eurovision'da Türkiye'ye üçüncülüğü getirmişti: Şebnem Paker 28 yıl sonra ortaya çıktı!

Yayınlanma: 10.03.2025 - 11:58

Güncelleme: 10.03.2025 - 11:59

Ünlü şarkıcı Şebnem Paker, "Dinle", "Beni de Al", "Sus", "Beşinci Mevsim" ve "Geceler" gibi şarkılarla tanınıyor.

1997 yılında Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye’yi temsil eden Paker, "Dinle" adlı şarkısıyla Türkiye'ye o zamana kadar elde edilen en büyük başarılardan birini kazandırarak üçüncülük getirdi.

ASIL MESLEĞİNE YÖNELDİ

Yarışmanın ardından büyük bir şöhret yakalama fırsatı olsa da, Paker müzik kariyerinde farklı bir yol seçerek asıl mesleği olan müzik öğretmenliğine yöneldi.

Şimdilerde özel hayatı ve mesleki yolculuğu merak edilen sanatçının sosyal medya paylaşımları takipçilerinden büyük ilgi görürken, son hali herkesi şaşırttı.

ŞEBNEM PAKER KİMDİR?

20 Temmuz 1977’de İstanbul’da dünyaya gelen Şebnem Paker, lise eğitimini Haydarpaşa Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Klasik Gitar eğitimi alan sanatçı, müziğe olan ilgisini akademik düzeyde de sürdürdü.

1996 yılında Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi Şan Bölümü’ne giren Paker, aynı yıl Eurovision Türkiye elemelerini "Beşinci Mevsim" adlı şarkıyla kazanarak ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Norveç’in başkenti Oslo’da düzenlenen yarışmada 12. sırada yer aldı. Özel hayatında da mutlu bir aile yaşantısı süren 47 yaşındaki sanatçı, evliliğini iki çocuğuyla taçlandırdı.