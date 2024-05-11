Yayınlanma: 11.05.2024 - 14:45

Güncelleme: 11.05.2024 - 14:45

Türkiye Eurovision tarihinde önemli başarılar elde eden sanatçılardan biri olan Şebnem Paker'in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Şebnem Paker kimdir? Şebnem Paker kaç yaşında, nereli?

ŞEBNEM PAKER KİMDİR?

Şebnem Paker, 20 Temmuz 1977 yılında dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini Haydarpaşa Lisesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Gitar Bölümünde eğitim gördü. 1996 yılında Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi Şan Bölümünü kazanan Paker, aynı yıl Eurovision Şarkı Yarışması'nın Türkiye elemelerini "Beşinci Mevsim" adlı parça ile kazanarak ülkeyi temsil etme hakkını elde etti ve Oslo'daki yarışmada on ikinci oldu. 1997 yılında ulusal elemelere Grup Etnik ile birlikte, müziği Levent Çoker'e, sözleri Mehtap Alnıtemiz'e ait olan "Dinle" adlı parça ile katılarak yeniden birinci oldu, Dublin'de yapılan yarışmada ise üçüncü oldu. "Dinle", sanatçının 22 Temmuz 1997 tarihli ilk ve tek albümüne adını verdi.

1998 yılında TRT'nin düzenlediği ulusal finalde bir kez daha yarışarak her geçen sene Eurovision'da daha başarılı bir sonuç elde etme düşüncesini dile getirdi. Ancak kullandığı etnik Türk enstrümanları ile bezeli ve hareketli ezgisi ile Avrupalı dinleyicilerin de ilgisini çekebileceği düşünülen "Çal" isimli parçayla hedeflediği başarıyı elde edemeyerek Türkiye'yi temsil etme hakkını kazanamadı.

Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi Şan Bölümünden 2000 yılında mezun oldu. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim kurumlarında 4 sene görev aldıktan sonra, 2004'ten beri müzik öğretmeni olarak çalışmaktadır. 2018'e dek Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesinde, 2018 yılından itibaren Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesinde, 2023 yılından itibaren ise Muğla'nın Milas ilçesindeki Kırcağız Ortaokulunda müzik öğretmenliğine devam etmektedir