Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil'den evde paylaşım

Yasa dışı bahis reklamında yer alarak teşvikte bulunma iddiasıyla ev hapsi cezası alan Mehmet Ali Erbil, ceza sonrasında ilk kez fotoğraf paylaştı. Sosyal medya hesabından Stelyo Pipis ile fotoğrafını paylaşan Erbil, "35 yıllık dostum" notunu düştü.

Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil'den evde paylaşım
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.11.2024 - 18:58

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasadışı bahis reklamında yer aldıkları ve teşvikte bulundukları iddiasıyla, Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç, geçtiğimiz hafta ev hapsi cezası almıştı.

Ev hapsindeki ünlü ismi, eski menajeri Stelyo Pipis ziyaret etti. Erbil, birlikte yer aldıkları fotoğrafa, "35 yıllık dostum" notunu düştü.


Etiketler: #mehmet ali erbil #ev hapsi #Serdar Ortaç

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