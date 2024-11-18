Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil'den evde paylaşım
Yasa dışı bahis reklamında yer alarak teşvikte bulunma iddiasıyla ev hapsi cezası alan Mehmet Ali Erbil, ceza sonrasında ilk kez fotoğraf paylaştı. Sosyal medya hesabından Stelyo Pipis ile fotoğrafını paylaşan Erbil, "35 yıllık dostum" notunu düştü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasadışı bahis reklamında yer aldıkları ve teşvikte bulundukları iddiasıyla, Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç, geçtiğimiz hafta ev hapsi cezası almıştı.
Ev hapsindeki ünlü ismi, eski menajeri Stelyo Pipis ziyaret etti. Erbil, birlikte yer aldıkları fotoğrafa, "35 yıllık dostum" notunu düştü.
Etiketler: #mehmet ali erbil #ev hapsi #Serdar Ortaç
En Çok Okunan Haberler
-
- Cüneyt Özdemir'den teğmen Ebru Eroğlu'na iş teklifi
- Emekli askeri hakimden Varank’a sert yanıt!
- Fikret Orman'dan Talisca yanıtı!
- Mustafa Kemal’in askerleriyiz!
- Kazaya müdahale eden polislerden biri şehit oldu!
- Enes'in cezaevi konuşmaları ortaya çıktı
- Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ilk kez konuştu
- 'Bedeli çok ama çok ağır olur'
- İmamoğlu'ndan Bakan Tunç'a sert yanıt
- DP'de deprem: İstifa ettiler