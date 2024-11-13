Serdar Ortaç'ın ifadesi ortaya çıktı: Mehmet Ali Erbil 'üst biter' dedi

Yayınlanma: 13.11.2024 - 10:20

Güncelleme: 13.11.2024 - 10:21

"Yasadışı bahse teşvik" suçlamasıyla gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi kararı verilen şarkıcı Serdar Ortaç'ın ifadesi ortaya çıktı.

Ortaç ifadesinde, "Ben, kumardan mevcut durumda nefret etmekteyim. Ne kadar kötü bir bağımlılık olduğunu biliyorum. Yani, demem o ki, bu derece mağdur birisi olarak bilinçli ve isteyerek herhangi bir yasa dışı bahis, kumar organizasyonuna ya da teşvik edici hususlara imkan tanımayacağım anlaşılmalıdır" dedi.

Sabah'ta yer alan habere göre; 31 yıldır sanat ve müzik camiasının içerisinde yer aldığını ve asıl olarak besteci olduğunu dile getiren Ortaç, geçimini buradan sağladığını, başka bir iş yapmadığını belirtti.

Sosyal medyada yayılan ve kumar oynamaya özendirdiği öne sürülen videolardaki kişileri nereden ve ne zamandır tanıdığı sorulan Ortaç, "Bana isimlerini sorduğunuz, videolarda geçen iki şahsı otel açılışı sebebiyle Malta'ya davet sebebiyle tanıdım. Bu şahıslarla önceye dayalı herhangi bir tanışıklığım yoktur. Bildiğim kadarıyla videolarda geçen diğer kişi olan Mehmet Ali Erbil'in de bu şahıslarla önceye dayalı tanışıklığı yoktur. Oraya sadece otel ve restoran açılışı için davet üzerine gittim" dedi.

"MEHMET ALİ ERBİL 'ÜST BİTER' DEDİ"

Devamında, otelde bir sonraki sefere konser verebileceğinin kendisine söylendiğini belirten Ortaç, şunları söyledi:

"Ben hatta 'iş bağladım ve konser verebileceğim' diye sevinirken olay, hiç hesapta yokken bahis konusuna döndü. Bir anda canlı yayın açtılar. Hatta ekranda maç vardı. 'Kaç kaç biter' diye sordular. Mehmet Ali Erbil de 'üst biter' (maçta 3 veya daha fazla gol olması) şeklinde söylemlerde bulundu. Beni bu videolardan sonra Ünal isimli şahıs birkaç kez aradı. Beni yine beraber yayın yapmak için çağırdı. Hatta bana miktar konuşulmamakla birlikte para da teklif etti. Ancak ben soruşturmaya konu video yayınlandıktan sonra çevremden aldığım tepkiler doğrultusunda, durumu anladım ve bu şahısların sonraki tekliflerini reddettim."

Bir daha da bu şahısları hiç görmediğini söyleyen Ortaç, "Topluma kötü örnek olduğum için çok üzülüyorum. Bunu belirtmek istiyorum. Bu olay sebebiyle çok üzgünüm" dedi.

VİDEODAKİ SOHBET DÖKÜMÜ GÖSTERİLDİ

Savcılık sorgusunda Ortaç'a videolarda ifade ettiği sohbet dökümü de gösterildi.

İşte o diyaloglar:

Serdar Ortaç: Her Önüne gelen kumarbaz olmuş. Bir ikincisi aynı senin gibi eee ikincisi ortalıkta dede, dede deyip duruyorlar. Nedir bu dede anlayamadım ama eee demek ki buymuş.

Ünal Orhan: Abi dede bu.

S.O.: Niye dede diyorlar çünkü herif yaşlı diye.

Ü.O.: Aynen öyle abi bi de bu yakışıklı Yunan tanrısı Zeus.

S.O.: Hayatında kazandın mı?

Ü.O.: Bu oyundan kazandım ama daha fazlasını verdim ona.

S.O.: Peki ertesi heh verdim mi diye.

Ü.O: Evet daha fazlasını verdim.

S.O: Bas, az bas lan.

Ü.O.: Abi şuradan bi şöyle.

S.O.: Oğlum az bas.

Ü.O: 250 lira abi. 20 bin liralık satın alalım o zaman olur mu abi?

S.O.: Allah'ım.

Ü.O: Gelirse bunun kazancını da dağıtalım. 20 bin üstünü ama.

S.O: Valla, işte senin yaşında böyleydim aynı bu buydu.

Ü.O.: Dede yoktu ama abi değil mi?

S.O.: Tebrik ediyorum.

Ü.O: Abi şimdi x geliyor.

"BİNLERCE KEZ ÖZÜR DİLERİM"

Savcılıkta bu videonun dökümü gösterildikten sonra Ortaç'a, "kamuoyuna mal olmuş ve toplumun her kesimince bilinen birisi olarak özellikle gençler ve çocuklar arasında kolay para kazanma hırsını aşılayarak, yasa dışı bahis ve kumarı teşvik ettiği" iddiası hatırlatıldı.

Savunması sorulan Ortaç, şöyle konuştu:

"Bu gösterdiğiniz konuşmalar doğrudur. Ancak ben bu videoya hiç bu açıdan bakmamıştım. Ev içerisinde çekilen normal bir video gibiydi. Ben beni tanıyan bilen herkesin bildiği üzere kumar oynadığım ve geçmişte bu sebeple çok sıkıntı çektiğim bilinmektedir. Ben, kumardan mevcut durumda nefret etmekteyim. Ne kadar kötü bir bağımlılık olduğunu biliyorum. Yani, demem o ki, bu derece mağdur birisi olarak bilinçli ve isteyerek herhangi bir yasa dışı bahis, kumar organizasyonuna ya da teşvik edici hususlara imkan tanımayacağım anlaşılmalıdır. Farkında olmadan ve istemeden topluma kötü örnek olduysam özür dilerim. Binlerce kez özür dilerim."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmış, şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmiş, Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklanmış, 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

Savcılık, Erbil ve Ortaç'ın aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında sulh ceza hakimliğinin verdiği adli kontrol tedbirine itiraz etmiş ve bu şüphelilerin de tutuklanmasını talep etmişti.