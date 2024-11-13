Başsavcılık Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın ev hapsine itiraz etmişti: Mahkemeden 'ret' kararı

Yayınlanma: 13.11.2024 - 12:00

Güncelleme: 13.11.2024 - 12:01

Yasadışı bahis operasyonu kapsamında 14 şüpheliyle birlikte 11 Kasım'da gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç, emniyet işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti.

Savcılığa ifade verdikten sonra Erbil ile Ortaç dahil 16 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç, ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla salınmıştı.

Şüphelilerden 12'si tutuklanmış, 2'si ise yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanması kararına dün itiraz ederek tutuklanmalarını talep etti.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Nöbetçi olan İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi, Başsavcılığın itirazını inceledi. Mahkeme, yaptığı değerlendirme sonucunda, Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol hükmü veren İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararını yerinde bularak itirazı reddetti.