Ev yapımı 5 güzellik ürünü: Doğal içeriklerle cildinizi besleyin...

Yayınlanma: 24.03.2024 - 17:56

Güncelleme: 24.03.2024 - 17:56

Kimyasallarla dolu kozmetik ürünlerin sağlık ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri giderek daha fazla fark ediliyor. Ancak, endişelenmeye gerek yok, çünkü bu durum aynı zamanda doğal ve ev yapımı güzellik ürünlerine yönelik bir fırsat da sunuyor. Evde kullanmak istediğimiz kozmetik ürünlerinden vazgeçmeden, kimyasallardan arınmış, sağlıklı ve doğal alternatifler hazırlayabiliriz. Peki, evde kimyasal içermeyen doğal içeriklerle cildinizi nasıl besleyebilirsiniz? İşte Ev yapımı 5 güzellik ürünü...

1. ORGANİK YÜZ LOSYONU

Malzemeler:

1/3 yemek kaşığı elma sirkesi

2/3 yemek kaşığı su

5 damla çay ağacı yağı

Yapılışı:

Hepsini karıştırıp iyice karışmalarını sağlayın.

Bir pamuk yardımı ile yüzünüze sürün.

2. ŞEKERLİ VÜCUT KESESİ

Malzemeler:

Bir yemek kaşığı şeker

1/3 bardak badem/zeytin/avocado ya da hindistancevizi yağı

1 çay kaşığı E vitamini

Yapılışı:

Hepsini temiz bir kapta karıştırın ve yuvarlak hareketlerle vücudunuza masaj yapın. Suyla durulayın.

Cildiniz hem yumuşak hem de nemli kalacak.

3. DOĞAL VÜCUT YAĞI

Malzemeler:

1 yemek kaşığı kakao yağı

1/2 yemek kaşığı hindistancevizi yagi

1/2 yemek kaşığı badem ya da jojoba yağı

1 çay kaşığı E vitamini

Yapılışı:

Tüm malzemeleri bir kapta eritin.

Daha sonra bir kaba alın ve dolapta soğumaya bırakın.

1 saat bekledikten sonra elektrikli mikser ile karıştırın.

Karışım tereyağı kıvamına gelince kreminiz hazır demektir.

4. BAL VE YULAF MASKESİ

Malzemeler:

4 çay kaşığı yulaf

3 çay kaşığı bal

1 çay kaşığı kaynar su

Yapılışı:

Hepsini karıştırın ve dairesel hareketlerle yüzünüze sürün.

Yarım saat bekledikten sonra bol su ile durulayın.

5. ORGANİK DUDAK NEMLENDİRCİSİ

Malzemeler:

2 yemek kaşığı hindistancevizi yağı

1 yemek kaşığı rendelenmiş balmumu

1 çay kaşığı E vitamini

Bir kaç damla nane yağı

Yapılışı:

Hepsini eritin ve karıştığından emin olduğunuzda küçük kaplara koyun.

Doğal dudak bakım kreminiz kullanıma hazır.